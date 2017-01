Lello Arena in scena con "Parenti Serpenti"

Da giovedì 26 a domenica 29 gennaio al Teatro Cilea (per la prima volta a Napoli) Lello Arena va in scena con PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso

con Giorgia Trasselli

e con Raffaele Ausiello, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Autilia Ranieri, Annarita Vitolo, Fabrizio Vona

regia di Luciano Melchionna

scene Roberto Crea | costumi Milla | musiche Stag | disegno luci Salvatore Palladino | assistente alla regia Sara Esposito

produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro

in collaborazione con Bon Voyage Produzioni e con Festival Teatrale di Borgio Verezzi



Ogni famiglia si ritrova insieme per trascorrere il Natale: un rito per ravvivare legami famigliari come il fuoco del braciere che gli anziani genitori adoperano per scaldare la casa. Anziani che aspettano quel momento per rivedere i figli cresciuti e al lavoro lontano. Un crescendo di situazioni esilaranti e stridenti in cui possiamo riconoscerci tutti, con le nevrosi e le stanche dinamiche di coppia di sempre. Ma se questi genitori volessero cambiare le cose e chiedere qualcosa ai loro figli? Se volessero finalmente essere “accuditi” chi si farà carico della loro richiesta?

Luciano Melchionna costruisce uno spaccato di vita famigliare purtroppo sempre assolutamente attuale. E nel raccontarlo riesce a fare ridere il pubblico che assiste alle gag suggerite dal testo, ma allo stesso tempo riflettendoci sopra non senza una profonda amarezza.



BIGLIETTERIA del Teatro Cilea

0817141801 / 0817141508

botteghino@teatrocilea.it

Via S. Domenico, 11