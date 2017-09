"Il tempo, le parole e il suono": al Parco del Poggio eventi per tutto il mese di settembre

Dopo il cinema estivo all'aperto, continuano le attività culturali al Parco del Poggio ai Colli Aminei. A confermarlo, dalla sua pagina facebook, è il presidente della Municipalità, Ivo Poggiani:

"A seguito della consueta rassegna estiva cinematografica ecco un calendario di 21 giorni di musica, teatro, cabaret e tanto altro. Tanti gli ospiti di Made In Sud come Paolo Caiazzo e Simone Schettino, l'anteprima nazionale de "La Gatta Cenerentola" in concorso a Venezia, i concerti con Valentina Stella e Tony Tammaro, l'ironia di Gianni Simioli, la sana napoletanità di Luca Delgado, gli Aperipark di Luca Fusco e tanto altro ancora"

Spettacoli tutte le sere dalle 20.30 fino al 30 settembre. Il programma, in dettaglio, in locandina: