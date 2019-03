iovadoalmuseo: le 20 aperture gratuite del 2019 al Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Venti giornate all'anno di accesso gratuito ai siti archeologici e ai musei: sono le nuove disposizioni del Mibac attraverso la campagna #iovadoalmuseo.

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei partecipa all’iniziativa ministeriale #SettimanaDeiMusei, con ticket free dal 5 al 10 marzo.

Martedì 5 è il primo appuntamento: si parte con “Carnevale al Castello”: le guide turistiche autorizzate della Campania accoglieranno il pubblico a partire dalle 9 fino alle 14 presso il Castello di Baia per una visita in maschera alla scoperta degli spazi e dei reperti. Fino a domenica 10 si alterneranno momenti di visite guidate, con i ragazzi del Liceo Seneca di Bacoli e con i ricercatori dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, alla scoperta degli Scavi di Cuma. Percorsi accessibili al Castello per ipovedenti ed esperienze sensoriali alle Terme Romane con Legambiente Città Flegrea, ed ancora un salto tra le statue inedite della mostra “Il visibile, l'invisibile e il Mare” ed un percorso al femminile al Museo archeologico dei Campi Flegrei in occasione dell'8 marzo. Appuntamento con un racconto dell'Eneide a fumetti il 9 marzo presso il Parco Archeologico di Cuma con il Gruppo Archeologico Kyme.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili nell'agenda della pagina Facebook https://www.facebook.com/parcoarcheologicodeicampiflegrei/

ll Parco, poi, nell’ambito dell’iniziativa MIBAC #iovadoalmuseo, offre 8 giornate con ingresso gratuito:

21 marzo: festa di primavera, aspettando la Festa della Musica;

21 giugno: inizio dell’estate, Festa della Musica;

26 luglio: Sant’Anna, santa Patrona di Bacoli;

15 agosto: Ferragosto-Assunzione di Maria;

19 settembre: san Gennaro, santo Patrono di Napoli (festeggiato nella cittài Pozzuoli, dove avvenne il suo martirio e partico- larmente legato nella sua vicenda all’Anfiteatro Flavio);

16 novembre: san Procolo, patrono di Pozzuoli;

8 dicembre: Immacolata Concezione;

26 dicembre: santo Stefano

Inoltre tutte le prime domeniche del mese da ottobre 2019 a marzo 2020 rientrano nell’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo, con biglietto omaggio.

Agevolazioni arrivano dal Mibac anche per i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni: il ticket costa sempre 2 euro.

Si ricorda che a partire da venerdì 1 marzo 2019 il biglietto di ingresso “Circuito Flegreo” costerà 8 euro, valido due giorni, consente l’ingresso ai 4 siti del Parco: Anfiteatro Flavio, Terme Romane, Cuma e Castello di Baia. È possibile acquistare il biglietto per visitare anche un singolo sito, al costo di 4 euro.