Gli zombie invadono Napoli: parata horror per le strade della città

Per la prima volta a Napoli arriva la Parata Zombie. L'appumetamento, anteprima del Napoli Horror Festival, è per sabato 8 giugno alle ore 15:30 alla Galleria Umberto I (luogo di partenza).

Immaginate Napoli invasa dagli zombie. Immaginate - anticipano gli organizzatori- tanti Morti Viventi a bere il caffè a piazza Trieste e Trento, a fare shopping alla Galleria Umberto I e nella metropolitana di piazza Dante.

Fantasia horror? No, realtà! Tutto questo accadrà con un evento unico a Napoli. Sabato 8 giugno si terrà per la prima volta nel Sud Italia la Parata Zombie che invaderà la città partenopea.

La partecipazione alla parata è libera e gratuita. Per partecipare, basta leggere il regolamento e compilare la liberatoria da inviare a info@napolihorrorfestival.it

I link per scaricare regolamento e liberatoria sono disponibili sul sito napolihorrorfestival.it

La parata zombie diventerà il teaser della prima edizione del Napoli Horror Festival, che si terrà dal 13 al 15 settembre all’Ex Area Nato di Bagnoli.

Per coloro che hanno usufruito della promozione del Comicon 2019, è indispensabile inviare numero di telefono, foto del ticket e liberatoria firmata entro e non oltre il 31 maggio a info@napolihorrorfestival.it

Verrete ricontattati per l’appuntamento.

infoline: +39 3510100102