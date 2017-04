Pasqua e Pasquetta allo Zoo di Napoli tra visite guidate, giochi e caccia all’uovo

Sabato, domenica e lunedi 15- 16 e 17 aprile 2017 si festeggia la Pasqua allo Zoo di Napoli, tra mille attività ludiche e didattiche, ma sempre divertenti. Si comincia Sabato 15 Aprile alle ore 11,00 e fino alle ore 15,00 (con partenze dal piazzale d’ingresso) per la visita guidata: Tu che uovo sei? Gli operatori accompagnano i gruppi in una passeggiata alla scoperta di tutti gli animali che depongono le uova: per scoprire la differenza tra animali “vivipari”, “ovipari” e “ovovivipari” insegnando a riconoscere le diverse tipologie di uova, da quelle di gallina a quelle di struzzo passando per quelle di tartarughe e serpenti. Dalle ore 12,00 e fino alle ore 16,00 alla Capanna del Sapere, si può partecipare al laboratorio creativo Uova decorate con materiali di riciclo, insieme agli operatori, dove i bambini saranno impegnati nella realizzazione di uova decorate con carta, cartone, spago, stoffe colori e soprattutto la loro fantasia.

Il programma di Domenica 16 Aprile inizia con La caccia all’uovo dalle ore 9,30 alle 13,00 (domenica il parco chiude alle ore 13,00). La divertente attività prevede la ricerca delle uova di struzzo, anatra e di emù nascoste nel parco, per poi fotografare l'uovo che si trova e mostrare lo scatto presso l'info point all'ingresso. I premi in palio per questo gioco sono: 1° Premio (uovo di struzzo) incontro diretto con gli animali!; 2° Premio (uovo di emù) 2 Ticket d'ingresso omaggio Zoo di Napoli; 3° Premio (uovo di anatra) 1 Gadget Zoo di Napoli. I vincitori saranno ad ex aequo: 3 primi posti, 3 secondi posti e 6 terzi posti

Infine il programma per Lunedi 17 Aprile è dedicato alla nutrizione degli animali, con la possibilità di Assistere ai pasti degli animali e ascoltare le spiegazioni degli operatori didattici. Orario pasti: 11,30 foche; 12,15 gattopardo; 14,30 leopardo; 15,00 binturong; 15,30 foche.

Le visite guidate e i laboratori sono su prenotazione, scrivendo un messaggio privato alla pagina face book de lo Zoo di Napoli