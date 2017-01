Paolo Rossi in scena con "Molière - La recita di Versailles"

Dal 10 al 15 gennaio 2017 al Teatro Bellini in scena:

Molière - La recita di Versailles

novità di Paolo Rossi e Giampiero Solari

su un canovaccio di Stefano Massini

con

Paolo Rossi, Lucia Vasini, Fulvio Falzarano,

Mario Sala, Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari,

Stefano Bembi, Bika Blasko, Riccardo Zini,

Karoline Comarella, Paolo Grossi

scene e costumi

Elisabetta Gabbioneta

luci

Gigi Saccomandi

canzoni originali

Gianmaria Testa

musiche eseguite dal vivo da

I Virtuosi del Carso

regia

Giampiero Solari

produzione Teatro Stabile di Bolzano

Molière: la recita di Versailles è un anarchico viaggio nel tempo scandito da folgoranti estratti di tre capolavori di Molière: Il Misantropo, Il Tartufo e Il Malato immaginario tradotti e adattati per l’occasione dal drammaturgo Stefano Massini. Il Teatro e la biografia di Molière sono raccontati attraverso la storia del “dietro le quinte” di una compagnia in prova, costretta ad allestire uno spettacolo in fretta e furia. Paolo Rossi “sdoppiato” interpreterà sia Molière, che sé stesso, mentre, da capocomico, è intento a capitanare la sua compagnia e ci trascinerà in un serratissimo gioco di rimandi e parallelismi. Realizzeremo quanto fosse stretto il rapporto tra l’uomo Molière e le sue opere mediante il geniale accostamento del lavoro e della vita del capocomico Molière a quelli del personaggio capocomico Rossi. Partendo dal un canovaccio di Stefano Massini, autore apprezzatissimo in Italia e all'estero, del quale ricordiamo Lehman Trilogy, il testo dell'ultimo magnifico allestimento di Luca Ronconi, Paolo Rossi e Giampiero Solari teorizzano la coesistenza sul palco dell’”attore”, colui che conosce il mestiere, dei personaggi che evoca e interpreta, e della “persona stessa”: una compresenza scenica che permetterà un’improvvisazione rigorosa, che si traduce in uno spettacolo “irriverente, caustico e veritiero” creato e ricreato ogni sera dall’estro di Paolo Rossi e dalla sua agguerrita compagine di attori e musicisti.

Prezzi

MARTEDÌ

1' SETTORE 22€

2' SETTORE 18€

3' SETTORE 14€

MER/GIOV/VEN/SAB/DOM

1' SETTORE 32€

2' SETTORE 27€

3' SETTORE 22€

OVER 65/CRAL/CONVENZIONI (Esclusivamente per le repliche del mercoledì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio)

1' SETTORE 28€

2' SETTORE 23€

3' SETTORE 18€

UNDER 29 15€

Orari: MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO ORE 21.00 - MERCOLEDÌ E SABATO ORE 17.30 - DOMENICA ORE 18.00