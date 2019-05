"Un morto ogni tanto”, incontro Paolo Borrometi a Castel dell'Ovo

“Come si sconfigge la criminalità organizzata? Con un’arma potentissima, la CULTURA”. Ispirandosi alla frase utilizzata anche dall’ex Procuratore Antimafia Franco Roberti, Banco BPM e Fondazione Tosi presentano l'incontro con Paolo Borrometi, che parlerà del suo libro “Un morto ogni tanto”, martedi 28 maggio alle ore 17.30 a Castel dell’Ovo, Sala Megaride.

Paolo Borrometi, autore cult e in prima linea contro la criminalità organizzata, è stato oggetto di diversi episodi intimidatori e violenti. Ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella e dai Presidenti di Camera e Senato, ha ottenuto innumerevoli premi per la sua coraggiosa battaglia. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ex magistrato con grande esperienza sul campo, aprirà la presentazione.

L’incontro avrà due momenti, il primo incentrato sulla presentazione del libro “Un morto ogni tanto”, con gli interventi dei giornalisti Antonio Corbo (Repubblica), Leandro Del Gaudio (Il Mattino) e Maurizio Castagna della Fondazione Tosi, che dialogheranno con l'autore; la seconda parte sarà un focus sul tema “Dalle stragi di mafia a un morto ogni tanto. L’evoluzione della strategia mafiosa attuale e futura”, con i prestigiosi contributi di Franco Roberti e Umberto Ambrosoli, figlio dell’indimenticato Giorgio Ambrosoli e Presidente Banca Aletti. Al termine Federico Tosi e Alessandro Fattore della Fondazione Tosi, presenteranno un progetto per il recupero, attraverso lo sport, di alcuni ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia.

Testimonial del progetto è il campione olimpico Massimiliano Rosolino. L'ingresso all'incontro è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.