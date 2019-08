PanoraminFest '19; tra cibo di qualità e birre artigianali

Giunto alla sua II edizione, torna, il 30 agosto, l'evento PanoraminFest, organizzato da Luigi Arpaia e Rita Donnarummara, rispettivamente Chef e Patron del Ristorante La Panoramica situato tra Sant'Antonio Abate e Lettere.



Il locale deve il suo nome allo splendido panorama di cui si gode dalla terrazza panoramica situata al piano superiore: con lo sguardo è possibile abbracciare tutto il golfo, da Castellammare fino a Napoli, con il Vesuvio che fa da cornice: la location ideale per gustare i piatti realizzati ad arte a base di tipicità locali, come la caponatina con verdure di stagione adagiata sul friabile tarallo letterese, la birra artigianale e l'autoctono rigatello al ferretto.



Ecco il Menù PanoraminFest'19:



Aperitivo a base di Tipicità Locali

Birra Blanche Nefeli



The King of Fresella

Birra White Ipa Elefante Bianco



Rigatelli al ferretto alla Barzanella

Birra Golden Ale Lazzarella



Coppa di maiale alla birra

Birra Scotch Ale Tramalti



Tiramisù

Birra Imperial Stout Bombonera



Tarantella Party con Birra Nesea



Costo evento: 30 € a persona



Abbinamento cibo/birra a cura di Alfonso Del Forno



Info e Prenotazioni:

RISTORANTE PIZZERIA LA PANORAMICA

Via Pesaturo 6 - Sant'Antonio Abate NA

T: 081 5392493 / 334 3876096