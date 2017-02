A San Severo al Pendino la rassegna "Panorama Italiano"

La rassegna "Panorama Italiano", curata dal critico d'arte Gianfranco Labrosciano e coordinata da Luigi Polillo, giungerà a Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, dove sarà inaugurata il lunedì 27 Febbraio ore 18:00. Si tratta di una manifestazione tesa a recuperare i diversi aspetti di un modo di essere e di una società, quella italiana, da sempre incentrata sull'arte e sulla bellezza del suo "panorama" storico, antropologico e culturale. In particolare si punta sul "paesaggio" italiano, quale contenitore dei diversi modi di essere, artistici e culturali, che manifestano la qualità di un "vivere italiano" che si riscontra nel mondo, si afferma e si perpetua nella vita quotidiana.

Per questo il messaggio della rassegna è affidato all'arte contemporanea, che ha il compito di elaborare, di trascinare e spingere in avanti il concetto della bellezza italiana, e che non è, alla fine, che la qualità del vivere e del pensare. Ecco il motivo per cui è stata scelta Napoli e l'immagine del Vesuvio nel manifesto della mostra: per rappresentare uno spaccato importante dell'idea di "Panorama Italiano" cui il critico e la rassegna si riferiscono.

Il Finissage è sabato 11 Marzo ore 16:00 con gli interventi di: Francesca Beneduce Presidente emerita Commissione Pari Opportunità - Regione Campania, Antonella La Macchia Direttore artistico Museo la Contea del Caravaggio di Catania. Tra gli artisti , provenienti da ogni parte d'Italia, saranno presenti le artiste napoletane, Pina Della Rossa, con le sue intriganti immagini fotografiche per molti aspetti legati alla realtà napoletana, e le opere di Francesca Panico, così materialmente e svagatamente descrittive dell'humus popolare napoletano. La rassegna si concluderà con l'esibizione " La canzone italiana" della cantante Ilenya.