Torna il Panini Tour a Napoli: appuntamento alla Rotonda Diaz

Torna il grande appuntamento con il "Panini Tour Up! 2019". L’iniziativa promozionale per il lancio della collezione "Calciatori 2018-2019” avrà inizio nel weekend del 23-24 febbraio da Napoli, alla Rotonda Diaz, con un coloratissimo villaggio che girerà tutta l'Italia, per concludersi il 31 marzo a Brescia.

Il tour seguirà tre percorsi, toccando oltre 30 città in tutta la penisola per un totale 36 tappe e 48 giornate evento. Partner strategico della collezione è il gruppo Intesa Sanpaolo.

Decine di migliaia di piccoli e grandi collezionisti potranno darsi appuntamento per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle “Figuriniadi”, misurandosi con giochi a premio come il “Figu Record”, il “Figu Quizzone” e il “Figu-danaio”.

In palio, l’“Almanacco Illustrato del Calcio 2019”, zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Prevista anche l’installazione di una speciale cabina fotografica, in cui sarà possibile scattare una foto ricordo che potrà essere condivisa sui social. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l’album potranno accedere all’area esclusiva del “Panini Box”, dove riceveranno uno straordinario kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale “Album Completato’’. Per facilitare la partecipazione, i collezionisti potranno registrarsi online sul sito www.paninitourup.it.