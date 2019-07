A Sorrento 15 Maestri Pasticcieri per "Il Panettone d'Estate"

Ritorna uno degli eventi estivi più golosi e attesi d’Italia con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione del lievitato più importante d’Italia: il panettone.

Dopo l’indiscusso successo dell’edizione 2018 de “Il Panettone d’Estate” l’organizzazione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, evento cult del panorama nazionale nel settore dei lievitati e della pasticceria, accende, anche quest’anno, i riflettori sul panettone in versione estiva.

L’appuntamento per “Il Panettone d’Estate” edizione 2019, è fissato giorno 2 agosto, dalle ore 19.00, a Sorrento presso il Grand Hotel Europa Palace, uno dei luoghi più esclusivi d’Italia, con un panorama mozzafiato che farà da cornice anche quest’anno alle eccellenze proposte dal selezionato circuito dei Maestri Pasticceri che sarà presente durante la serata.

Gusto, bellezza ed eccellenza il tutto marchiato Made in Italy, renderanno unico ed elegante l’evento di promozione della destagionalizzazione del panettone proposto anche in versione estiva in molte varianti.

Quest’anno l’organizzazione ha aggiunto attività all’evento come il contest estivo “Il Miglior Panettone sotto l’ombrellone” che decreterà il vincitore estivo per l’evento “Il Panettone d’Estate” 2019.

Come per la kermesse invernale, anche in quest’occasione, la giuria sarà nazionalpopolare: sarà, anche stavolta, il pubblico a decretare il vincitore del contest attraverso i propri voti.

Durante la serata verranno conferiti riconoscimenti ad aziende di produzione di lievitati e aziende di produzione di liquori in abbinamento al panettone.

Dopo l’esperienza legata al mondo dell’organizzazione di grandi eventi legati al panettone ed al pandoro, con all’attivo più di 130.000 visitatori nel corso degli anni, i promotori della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, hanno accolto il desiderio dei produttori artigianali di lievitati, di destagionalizzare il panettone così da poterlo far degustare 365 giorni l’anno.

Il consumo di panettone in Italia è legato, nell’immaginario collettivo, ad un particolare periodo dell’anno che coincide con le festività natalizie.

Il mercato dei lievitati, in questi ultimi anni, ha posto l’accento sulla genuinità del panettone, prodotto secondo determinati standard qualitativi, che può essere consumato tranquillamente anche durante tutto l’anno. Il panettone, quindi, potrebbe sostituire alcuni prodotti da forno utilizzati nella colazione di tutti i giorni avendo dei valori nutrizionali adeguati a questo tipo di utilizzo.

L’organizzazione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro ha sposato, già dal 2017, quest’idea e questo suggerimento da parte di chi, tutti i giorni, lavora seriamente con i lievitati, volendo dare un forte e chiaro segnale di continuità del prodotto, promuovendolo anche d’estate; nasce così l’idea de “Il Panettone d’Estate”, serata estiva ad ingresso gratuito, di degustazioni e promozione del prodotto con l’accento posto sulla destagionalizzazione dello stesso.

L’evento, previsto per venerdì 02 agosto 2018, dalle ore 19.00, presso il prestigioso Grand Hotel Europa Palace di Sorrento, partner dell’evento, che ha avuto la sensibilità di sposare il progetto e la serata per il secondo anno, sarà unico nel suo genere per due motivi: la promozione del panettone anche in un periodo estivo e la scelta di una splendida città, fiore all’occhiello del nostro Made in Italy nel mondo.

Saranno presenti alcuni dei Maestri Pasticceri d’Italia del circuito della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro che avranno il piacere di creare un momento d’incontro con il pubblico attraverso degustazioni di panettoni in versione estiva, un’esperienza unica ed imperdibile, un’esplosione di gusto, di profumi, di sapori e di panorami che rimarranno sicuramente impressi in maniera indelebile a tutti i visitatori che parteciperanno.



Per ogni comunicazione ed informazioni in merito all’evento, si può inviare una e-mail a: stampa@panettonepandoro.com o si può contattare il recapito 347/1415224.

Maggiori informazioni ed il programma verranno rilasciati sul sito web www.panettonepandoro.com dove potrete trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale.