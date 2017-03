Otto Marzo: Panchine Rosse a Marano contro la violenza sulle donne

Su iniziativa dell'associazione "Frida Kahlo - la città delle pari opporunità", anche a Marano si aderisce all'iniziativa promossa per la prima volta a Torino proprio in occasione dell'otto marzo, e poi realizzata in tantissimi comuni da un'idea del writer Karim Cherif: "Una panchina rossa" sarà apposta in pia,zza della Pace, per rappresentare il "posto occupato" da una donna vittima di violenza, segno tangibile collocato in uno spazio pubblico, di un'assenza nella società causata dalla violenza.

"Solo nel 2016 - ricordano le attiviste dell'associazione - sono 120 le donne uccise per mano dei loro compagni od ex. Altre molte altre, massacrate, pestate a sangue,bruciate vive, deturpate con l'acido. Nel 2017 l'elenco inizia già ad essere lungo.

Sui nostri territori tnti sono stati gli episodi di violenza, soprusi, maltrattamenti, stalking. A Marano due donne uccise, per mano dei loro compagni, a cui abbiamo dedicato il nostro sportello antiviolenza e a loro dedicheremo le nostre panchine rosse: Fiorinda Di Marino ed Enzina Cappuccio. In collaborazione con gli amici di "quelli dell'albero" abbiamo deciso di sviluppare un senso di comunità e di cittadinanza attiva colorando la città contro la violenza sulle donne".

Parteciperanno all'iniziativa i commissari straordinari, le organizzazioni sociali del territorio e singoli cittadini.

L'associazione frida Kahlo di Marano prenderà poi parte anche allo sciopero globale promosso dalla Rete NON UNA DI MENO.