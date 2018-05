PalomArt Festival al Bellini: workshop, performance, musica, art exhibition e visual art

Sabato 26 maggio 2018 torna a Napoli PalomArt Festival.

La sua nona edizione avrà luogo in una location del tutto eccezionale, il Teatro Bellini di Napoli, e vivrà in tutti i suoi spazi: dal foyer al loggione, passando per 105 palchi, Piccolo Bellini, sottopalco, palcoscenico e platea!

Il festival prenderà il via alle ore 16.00 e proporrà una programmazione di oltre 12 ore, fino alle 4.30: workshop, teatro, performance, art exhibition, visual art, live music e dj set.

Saranno coinvolti 50 artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui spiccano i nomi di: Filastine & Nova, ovvero Grey Filastine, producer americano con base a Barcellona, e Nova Ruth, cantante e videoattivista indonesiana; beGun, dj e producer protagonista di eventi internazionali tra cui Sonar, Woomoon (Ibiza) e Boiler Room.

PalomArt Festival celebra la fine di un ciclo di 7 eventi firmati PalomArt L.A.B. (Live, Art, Break), progetto nato dalla collaborazione tra la piattaforma di artisti internazionali PalomArt Network, e il Teatro Bellini che, negli spazi del Sottopalco, hanno dato vita a esposizioni permanenti, performance e live musicali, da novembre 2017.

PROGRAMMA

SOTTOPALCO – FOYER

La prima parte del PalomArt Festival sarà dedicata a bambini e adulti, che avranno la possibilità di essere coinvolti in prima persona in 3 workshop:



L’arte del pupazzo – h 16.00 – 19.00 Foyer

Per bambini dai 5 in su – Max 20 partecipanti



Percussioni riciclate – h 16.00 – 17.30, Sottopalco

Per bambini dai 5 in su – Max 20 partecipanti

Materiali: 1 barattolo di latta, 2 bacchette da ristorante cinese, 2 tappi di sughero, 1 pugno di sabbia o riso o legumi, palloncini cololarati



Sharing box – turno I: 17.30-18.15 – turno II: 18.15-19.00, Sottopalco

Per bambini dai 5 anni in su – Max 20 partecipanti x ogni turno



I workshop saranno curati rispettivamente da: Billy Monteiro, Francesco Navach, Gabriele Fiocco.

Prenotazione obbligatoria: per partecipare inviare un’email a palomartnetwork@gmail.com, indicando nell’oggetto il nome del workshop.



PICCOLO BELLINI

19:00 LIVE MUSIC: Sara Vanderwert trio

19:45 DANZA: Lia Giusein Zade

20.00 TEATRO: Marysol y cielo

L’accesso al Piccolo sarà consentita ad un massimo di 115 persone, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: per partecipare inviare un’email a palomartnetwork@gmail.com



19.30 – 21.30 Aperitivo/Cena, Sottopalco

Dj set: Ssigilli



APERTURA PLATEA

Nella terza parte del PalomArt Festival verrà aperta la platea del Teatro Bellini, che sarà liberata dalle poltrone e si trasformerà in un dancefloor fino a notte fonda:

21.30 A/V MAPPING: Jack De Luca

21.40 TEATRO: Vulva stories

22.00 LIVE PERFORMANCE: Matlakas, Scratching Borders

22.30 LIVE MUSIC: Brianoize

23.30 LIVE MUSIC: Midihands

00.30 LIVE MUSIC: Filastine & Nova

01:30 DJ SET: BeGun

03:00 A/V SET Canto a la paz

Antonio Abbatepaolo (Dj) + Jose Carlos Bellantuono (Vj)