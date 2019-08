Palazzo Zevallos Stigliano, ingresso gratis a Ferragosto: in mostra il "Compianto sul Cristo morto" di Botticelli

Le Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Napoli, restano eccezionalmente aperte giovedì 15 agosto con ingresso gratuito, proponendo a quanti sceglieranno di stare in città un Ferragosto all’insegna dell’arte.

Un'occasione da non perdere per ammirare il Compianto sul Cristo morto, capolavoro di Sandro Botticelli in prestito dal Museo Poldi Pezzoli di Milano e in esposizione a Napoli fino al 29 settembre.

Informazioni

Numero verde: 800.454229

Mail: info@palazzozevallos.com

IN FOTO: Sandro Botticelli (Firenze 1445 circa – 1510), Compianto sul Cristo morto (particolare), 1501-1505 circa, tempera grassa su tavola, 106 × 71 cm. Milano, Museo Poldi Pezzoli.

© Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro, Firenze.