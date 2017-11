PalaComieco arriva a Pozzuoli per svelare i segreti sulla raccolta differenziata di carta e cartone

Arriva a Pozzuoli il tour autunnale di PalaComieco, la struttura itinerante che Comieco porta nelle piazze italiane per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone.

L'inaugurazione della quarta tappa autunnale di Palacomieco si terrà giovedì 23 novembre 2017, alle ore 12.00 presso Piazza del Ricordo (largo Palazzine). Saranno presenti Vincenzo Figliolia, Sindaco del Comune di Pozzuoli; Fiorella Zabatta, Assessore all'Ambiente del Comune di Pozzuoli; Emilio De Vizia, Amministratore di De Vizia Transfer spa e Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco

Come nascono carta e cartone? Come differenziare correttamente? A cosa serve la mia raccolta differenziata?

Sono solo alcune delle domande a cui Palacomieco dà risposta, in modo divertente e interattivo: i 3 padiglioni della struttura ospitano pannelli illustrativi, installazioni, moderne tecnologie e giochi che permettono di vedere e toccare con mano tutte le fasi del ciclo del riciclo.

Guide esperte accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso nel mondo della carta.