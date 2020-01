Opere al Castello, mostra personale di Ottavia Tracagni

OPERE AL CASTELLO

Esibizione personale di Ottavia Tracagni

Castel dell’Ovo - Napoli

presso le Sale delle Terrazze dei Cannoni

22 FEB/1 MAR

Dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00

la domenica e i giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00



Ingresso libero.



Inaugurazione Sabato 22 Febbraio dalle ore 11:30 alle ore 18:00



• LA MOSTRA •

In un'unica mostra aperta al pubblico, per la prima volta a Napoli, Ottavia Tracagni esponendo le proprie opere, racconta il percorso creativo come artista, grafica e illustratrice.



La mostra sarà un susseguirsi di immagini al confine tra pubblicità, composizione grafica, vignetta e illustrazione minimale in una location unica al mondo: il Castel dell’Ovo a Napoli, presso le maestose Sale delle Terrazze dei Cannoni, a picco sul mare.



Storie di oggetti parlanti, di sagome che si intrecciano, di prospettive ribaltate e di opere da cui partono riflessioni e confronti sull'importanza di cogliere la realtà da una prospettiva sempre diversa e positiva.



Durante l'inaugurazione saranno presentate 12 opere inedite e mai mostrate al pubblico.



• LE OPERE •

4 macro categorie, #Serie, #Singoli, #Donnine e #Solitescuse, tra le opere ci saranno anche 12 nuove opere mai mostrate prima al pubblico e 49 nuove #solitescuse realizzate dall’ultima mostra del 2018 ad oggi.



Si aggiunge anche un nuovo progetto neonato chiamato “Giochi di Parole” per cui sarà richiesta una piccola partecipazione ai visitatori, i quali avranno la possibilità di approfondire dei pensieri utili alla creazione di un’opera insieme con l’artista.



La mostra è adatta anche ai bambini che certamente si divertiranno e immergeranno nelle storie che accompagnano molte delle opere dell’artista.



• L'ARTISTA •

Nata nel '91, Ottavia Tracagni è una giovane artista e designer.



Il lavoro come designer corre parallelo alla sua attività di ricerca all'interno e fuori dai confini della comunicazione visiva, dove le sue opere si trasformano in arte e narrazione.



Dal 2010 comincia a prendere consapevolezza dell'utilità del disegno come mezzo espressivo e narrativo e da allora non ha mai smesso di disegnare per raccontare di viaggi, pensieri e di ciò che la circonda, approdando sempre di più in uno stile che fa dell'immagine comunicativa uno dei suoi punti di forza.



Il risultato finale è sempre inaspettato, il tratto è riconoscibile. Le sue illustrazioni sono essenziali, espressive, semplici, di impatto, a volte ironiche.



Oggi anche direttrice artistica dell'agenzia pubblicitaria Studioplace, e del network di professionisti dell'industria creativa Digital Yuppies.



• LA LOCATION •



Sull'antico Isolotto di Megaride sorge imponente il Castel dell'Ovo. Una delle più fantasiose leggende napoletane farebbe risalire il suo nome all'uovo che Virgilio avrebbe nascosto all'interno di una gabbia nei sotterranei del castello. Il luogo ove era conservato l'uovo, fu chiuso da pesanti serrature e tenuto segreto poiché da "quell'ovo pendevano tutti li facti e la fortuna di Castel Marino".



Da quel momento il destino del Castello, unitamente a quello dell'intera città di Napoli, è stato legato a quello dell'uovo. Le cronache riportano che, al tempo della regina Giovanna I, il castello subì ingenti danni a causa del crollo dell'arcone che unisce i due scogli sul quale esso è costruito e la Regina fu costretta a dichiarare solennemente di aver provveduto a sostituire l'uovo per evitare che in città si diffondesse il panico per timore di nuove e più gravi sciagure.



• PARTNER EVENTO •

Si ringrazia l’Assessorato della Cultura di Napoli per il sostegno e la promozione



• PER INFO E PRENOTAZIONI DI VISITE PRIVATE si prega di fare riferimento ai seguenti contatti:

> hello@ottaviatracagni.it

> +39 338 4777707





Instagram: Ottavia_Tracagni

Facebook: OT - Ottavia Tracagni

www.ottaviatracagni.it

www.comune.napoli.it/home