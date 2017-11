Oreo tour: a Napoli la scatola magica che regala biscotti americani |VIDEO

E' sbarcato a Napoli il Wonder Tour di Oreo, il famoso biscotto americano, con un vero e proprio road show pensato come un sogno itinerante tutto da gustare. "Fai Girare l’Immaginazione" è il motto di una serie di attività destinate al pubblico delle grandi città italiane dove vengono distribuiti gratuitamente tanti biscotti Oreo Double, la novità di Oreo con doppia crema. Appuntamento a Napoli venerdì 3 e sabato 4 novembre (dalle 9 alle 19) in Piazza Dante con la Wonder Box, un’immensa e misteriosa scatola interattiva.