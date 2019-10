Workshop "L'ordine di Magdala - Le Vie della Rosa"

Percorso

L’Ordine di Magdala – Il Cristo Femminile

“La Via della Rosa”

9 e 10 Maggio 2020

L'Ordine di Magdala è un percorso spirituale femminile, dedicato a Maria Maddalena chiamato "La Via della Rosa".

Parte della missione di questo percorso dei misteri di Maria maddalena è quello di preservare i sacri Codici Femminili di Luce e il Grembo del Sacro Graal. Dal momento in cui le sacerdotesse e le donne hanno cominciato il risveglio siamo tornati per riprenderci questa Luce.

La Ruota della Dea celebra e onora le stagioni mutevoli e il flusso naturale della vita in armonia con la natura, la luna e le stelle.

Scorrono intorno al cerchio sacro di Maria Maddalena diverse dee e archetipi, arcangeli ed elementari, dove si impara a fluire in armonia con la pulsazione ritmica della Terra e il moto celeste della precessione degli equinozi. In questo percorso capirai cosa significa la magia femminile e imparerai a co-creare l’energia Cristica Femminile. Il tuo Utero e cuore verranno attivati, ricevendo la sacra iniziazione. Abbraccerai una nuova spiritualità. Entreremo nella Terra di Avalon, l’isola della saggezza femminile.

Ancestralmente era l’isola delle sacerdotesse dove venivano iniziate, Maria Maddalena è legata a queste terre.

Avalon rappresenta il chakra del cuore sulla terra, dopo aver ricevuto la benedizione di questo lignaggio, tutta il tuo essere, il sentimento e azione saranno basati sul lavoro del tuo cuore.

Cosa Faremo:

Principalmente Rituali e cerimonie:

-Ci collegheremo con le energie di Maria Maddalena.

-La danza spontanea canalizzatrice per attivare e potenziare il nostro utero.

-Attingendo ai misteri di Iside ed Avalon per guarire attraverso la celebrazione il nostro

karma, il lignaggio e reincorporeremo i riti di passaggio.

- Ci collegheremo con la nostra Luna personale

- Entreremo nel potere Cristico Femminile- Riconosceremo il nostro potere

-Praticheremo mantra e meditazioni in movimento

-Come figlie, discepole ci sintonizzeremo con Maria Maddalena, eleveremo il Sacro Femminile

guarendo il Sacro Maschile

- Attivazione degli elementi e codici sacri

Il Percorso è all’insegna della ritualità con cerimonie per risvegliare la coscienza Cristica

Femminile, una esperienza nuova e unica che apre la “Via della Rosa” di ogni donna.

Cosa portare:

Vestirsi comodi, possibilmente con una gonna lunga bianca.

Portare uno scialle, se rosso è perfetto!

Tre rose rosse

Una ciotola piccola

Una candele bianca

Se desideri…

Puoi portare una ghirlanda per la testa, fiori o piume da inserire nei capelli nastri colorati e tutto quello che ti fa stare bene per abbellire il tuo corpo

Dipingerti il volto o il corpo.

Durata e orari del Percorso

Durata: il sabato pomeriggio e tutta la giornata della domenica con la pausa di un’ora per il pranzo

Orari: sabato dalle 14.30 alle 17, la domenica dalle 10 alle 13 pausa dalle 14 alle 17

Costi: il costo dell’intero percorso d’iniziazione è di 170 euro

Prenotazione è obbligatoria per questioni di spazio, con un anticipo del 60% della quota di partecipazione, compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte e inviandola, a: artorient@hotmail.it per confermare la presenza. Se per problemi non potrete essere presenti al corso, ed è stata data una conferma con l’anticipo e il modulo è obbligatoria comunicare entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del seminario, per dare ad altri la possibilità di partecipare e prendere il vostro posto e per non perdere l’anticipo. In tal caso, detto tutto per tempo, potrete partecipare al prossimo seminario in data e mantenere la quota di partecipazione.

Luogo

Art Orient Academy dance presso VIC'STREET

Via Giuseppe Martucci 44 Napoli (NA),

Per chi viene in treno: Fermata del treno piazza Garibaldi metropolitana linea 2 direzione Pozzuoli fermata Piazza Amedeo

Per chi viene in macchina: Impostare sul navigatore:

Via Giuseppe martucci 44 Napoli

Per chi viene in nave :

Dal porto di Napoli prendere pullman/taxi direzione Mergellina fermata piazza San Pasquale o fermata vicino bar riviera

Per chi viene in aereo:

Arrivo Capodichino prendere pullman/taxi direzione Mergellina fermata piazza San Pasquale o fermata

Pernottamento, per chi viene da fuori: abbiamo una convenzione con un beb

In zona sapendolo anticipatamente basta comunicare al gestore che parteciperai a un corso a Cristalli di Mare, per usufruire dello sconto:

Singola € 40,00

Doppia € 60,00

Con colazione.



Conduce il corso Carla Babudri

La prenotazione è obbligatoria

Per info:

artorient@hotmail.it

Sito: www.storiadiunapoesia.itSCHEDA DI PARTECIPAZIONE