Ordine ingegneri Napoli: dal 27 aprile riparte la formazione a distanza

“Le esigenze della formazione e dell’aggiornamento dei professionisti non possono certo attendere i tempi dell'epidemia da coronavirus. L’Ordine degli Ingegneri di Napoli - sottolinea il Presidente Edoardo Cosenza - come deciso dal Consiglio, è quindi pienamente attivo sul fronte delle attività formative a distanza, e ha già deliberato tre appuntamenti organizzati in modalità FAD sincrona, valevoli per l’attribuzione di crediti formativi e su argomenti di stretta attualità, che stanno facendo registrare una significativa adesione”.

Si comincia lunedì 27 aprile, dalle ore 16.30, con un convegno sul tema “Dai disastri alle opportunità, il mercato delle tecnologie innovative per la diagnostica, la gestione reale time e la prognostica di eventi rischiosi”.

Mercoledì 29 aprile, dalle ore 17.30, convegno del ciclo “Imprese al caffè” per discutere di “Covid-19: impatto sull’ecosistema e misure per la ripresa”, in collaborazione con l’incubatore d’impresa regionale Campania NewSteel.

Mercoledì 6 maggio, dalle ore 17, evento formativo a distanza sul tema “I rischi informatici nella professione di ingegnere nell’era Covid-19”, in collaborazione con la commissione “Cyber Security” dell’Ordine.

Le iscrizioni possono essere effettuate sul sito web dell’Ordine.

Altri appuntamenti formativi a distanza verranno organizzati a breve.