L’Orchestra di Piazza Vittorio al Teatro Bellini con il suo Don Giovanni di Mozart

Dal 19 al 28 ottobre, l’Orchestra di Piazza Vittorio torna al Teatro Bellini con il suo Don Giovanni di Mozart presentato a Lione per il Festival Les nuits de fourvière nel giugno 2017.

Uno spettacolo originalissimo in cui il simbolo della seduzione maschile diventa allegoria del gioco dell’attrazione. A vestire i panni del protagonista, la meravigliosa Petra Magoni, già celebre “regina della notte” nel precedente Flauto magico dell’Orchestra di Piazza Vittorio. La regia di Andrea Renzi e la direzione musicale di Mario Tronco creano un meccanismo perfetto in cui le note di Mozart convivono con le principali esperienze musicali del ’900, come il jazz ed il rock, passando per la disco music e il reggae, in quella commistione di generi tanto cara all’Orchestra di Piazza Vittorio. In scena, dunque, Don Giovanni si trasforma in un redivivo Cab Calloway in un immaginario Cotton Club, in un’ambientazione dal gusto anni ’20.

DON GIOVANNI DI MOZART secondo L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

con Petra Magoni, Simona Boo, Hersi Matmuja, Mama Marjas, Evandro Dos Reis, Omar Lopez Valle, Houcine Ataa

pianoforte Leandro Piccioni, contrabbasso Pino Pecorelli, batteria Ernesto Lopez Maturell, chitarre Emanuele Bultrini, tastiere Andrea Pesce

elaborazioni musicali Mario Tronco, Leandro Piccioni, Pino Pecorelli

scene Barbara Bessi

costumi Ortensia de Francesco

luci Daniele Davino

direzione artistica e regia Mario Tronco

regia Andrea Renzi

direzione musicale Leandro Piccioni

coproduzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini, Accademia Filarmonica Romana, Le nuits de Fourvière - Lione

produzione originale Accademia Filarmonica Romana, Le nuits de Fourvière - Lione 2017