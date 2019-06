Orchestra e Coro del San Carlo all'Aeroporto di Capodichino per la Festa della Musica

21 giugno, Aeroporto Internazionale di Napoli, appuntamento alle 11.30, terminal area partenze primo piano: non è un semplice appuntamento per prendere voli per tutte le destinazioni, ma è un preciso appuntamento con la musica, quella con la A maiuscola, questa volta proposta dal Teatro di San Carlo che per tutta la giornata allieterà i passeggeri con celeberrime pagine della letteratura musicale di tutti i tempi.

Si parte con I cantori napoletani ensemble vocale sorto in seno al Coro del Teatro di San Carlo del Massimo partenopeo che sarà impegnato in un programma dal suggestivo titolo “Suoni ed echi di Napoli”, un viaggio nella canzone classica napoletana.

Alle ore 14.00 il Coro di Voci Bianche del San Carlo, diretto da Stefania Rinaldi, con Luigi Del Prete al pianoforte sarà il protagonista di un impegnativo concerto che impagina brani tratti da opere quali Gianni Schicchi, Tosca, Bohème, Turandot di Giacomo Puccini, da Carmen di Bizet e ancora i classici napoletani nell’interpretazione questa volta delle angeliche voci dei bambini.

Alle 18.00, il Cinquetto, gruppo formato da cinque professori dell’Orchestra del San Carlo, condurranno i passeggeri in partenza in un fantasioso percorso di riletture di pagine immortali di Bach, Mozart, Bizet, coinvolgendoli in un gioco sottile e delicato, ma di irresistibile comicità.

“Sono molto grata all’Amministratore Delegato della GESAC Roberto Barbieri, - afferma Rosanna Purchia, Sovrintendente del San Carlo - alla sua lungimiranza, per aver coinvolto per la prima volta il Teatro San Carlo, ovvero la massima Istituzione musicale del territorio, in questa bellissima operazione che si svolge ormai da tempo in tutti gli aeroporti italiani. La GESAC è sempre stata vicina alla nostra Fondazione sostenendo la nostra attività e mi auguro che questo importante rapporto di collaborazione potrà essere confermato e rafforzato nel tempo. Come sono davvero felice di partecipare così attivamente al giorno che celebra la Musica, in maniera originale e con un profilo di assoluta internazionalità. Sono sempre stata convinta che la musica debba uscire dalle mura, seppur splendide e nobilissime, del Teatro, debba essere portata alla gente, accompagnandola nei suoi percorsi quotidiani, con la funzione di migliorarne la qualità vita e anche in questo caso mi è sempre piaciuta l’idea di essere seduta a un gate e potermi godere un concerto dal vivo, l’idea di poterne condividere il piacere con cittadini provenienti dalle latitudini più lontane. D’altro canto, quale viaggio migliore ci può essere se non quello intorno al mondo della musica?”.

Roberto Barbieri - Amministratore Delegato della GESAC – dichiara entusiasta dell’iniziativa:

“Il tempo che i passeggeri passano in aeroporto, GESAC cerca di farlo essere tempo di qualità. Abbiamo organizzato in questa direzione spesso eventi, mostre e incontri. Venerdì 21 giugno, una straordinaria eccellenza come il San Carlo regalerà a tutta la comunità presente in aeroporto il ‘sublime’ della musica, con 3 concerti nel corso dell’intera giornata. Una gran bella cosa davvero”.

L’Aeroporto Internazionale di Napoli aderisce, con la straordinaria musica del Massimo napoletano, alla terza edizione della festa della musica, evento internazionale promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ed organizzata nei principali scali italiani da ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – e da ASSAEROPORTI. Il 21 giugno sono ben sedici gli aeroporti italiani, che proporranno esibizioni musicali di diverso genere rivolte ai passeggeri, visitatori e turisti in transito.



Festa della Musica

Venerdì 21 giugno –– Aeroporto di Napoli

Programma

primo piano terminal area partenze, ore 11:30

Cantori Napoletani del Teatro di San Carlo,

“Suoni ed Echi di Napoli”.

Un viaggio nella canzone classica napoletana

Soprani M. De Angelis, A. Soloia

Contralti A. Bellone, C. Verdaci

Tenori A. Lualdi, G. Valentino

Bassi S. Valentino, L. Toma

Pianoforte V. Caruso

Mandolino M. Astarita

Programma

G. Gorzanis - Villanella ‘Sta vecchia canaruta

Anonimo – Villanella Cicerenella

Anonimo – Villanella Michelemmà

G. B. De Curtis – E. De Curtis – Torna a Surriento

Capuzzo, Di Capua, Mazzocchi – ‘O sole mio

Russo, Di Capua, Mazzocchi – I’ te vurria vasà

Di Giacomo, M. Costa – Luna Nova

Turco, Denza – Funiculì, Funicolà

primo piano terminal area partenze, ore 14:00

Concerto del coro di voci bianche del Teatro di San Carlo,

Direttore Stefania Rinaldi

Pianoforte Luigi Del Prete

Programma

Puccini O mio babbino - Caro dall’opera Gianni Schicchi

Tosca Fantasia

Boheme Fantasia

Bizet Carmen Fantasia

Puccini Nessun Dorma dall’opera Turandot

Tosti - Di Giacomo Marechiare

Denza – Turco Funiculì funiculà

Di capua – Capurro O sole mio

primo piano terminal area partenze, ore 18

il Cinquetto

ensemble strumentale del Teatro di San Carlo

Violini Giuseppe Carotenuto, Salvatore Lombardo, Angelo Casoria, Nicola Marino

Contrabbasso Gianni Stocco

Programma

Fantasia sulla Carmen Medley Classica 1 Medley Classica 2, ma vendetta Tea for five Cigno Medley films score in the five mood Medley opera Danza italo-cinese