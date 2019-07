Le opportunità per gli imprenditori campani: presentazione all'Innovation hub di Cisco e TIM

Mercoledì 10 luglio, presso l'Innovation hub di Cisco e TIM, nel Campus universitario Federico II di Napoli, si terrà l'evento di presentazione di due opportunità dedicate agli imprenditori campani.

L'evento, infatti, sarà l’occasione per illustrare 2 importanti opportunità per le realtà del territorio: da un lato Smau, in collaborazione con Regione Campania e Sviluppo Campania, presenta le agevolazioni sulla partecipazione a SMAU Milano 2019 (22-23-24 ottobre) e SMAU Napoli 2019 (13-14 dicembre).

Dall’altro Invitalia presenta in anteprima un'iniziativa sull'Open Innovation dedicata alle startup del Mezzogiorno.