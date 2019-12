"Operazione San Gennaro": speciale itinerario guidato.

Nel dicembre 1631 il popolo napoletano, preoccupato dall’avanzata della lava del Vesuvio a seguito di una forte eruzione, decise di tentare un gesto disperato: prendere il busto e le ampolle del sangue di San Gennaro, e portarle in processione proprio in direzione del Vesuvio. Il sangue si sciolse nel tragitto, e Napoli fu salva. Il Santo aveva siglato l’ultimo, definitivo, patto con la città. Da quel momento nessun altro avrebbe potuto misurarsi con Gennaro.

Sabato 14 dicembre, per inaugurare la nostra prima visita guidata, intraprenderemo un viaggio tra la fede e la superstizione alla scoperta di una delle figure religiose più famose e venerate al mondo. Nato a Benevento e morto a Pozzuoli, San Gennaro è il punto di riferimento religioso di Napoli. Ma come hanno fatto le sue spoglie ad arrivare nella città partenopea pur essendo nato e morto altrove? Perché il suo miracolo è cosi famoso e importante? Perché se ne svolgono tre all’anno di miracoli e in luoghi diversi? E come mai il suo tesoro è più grande e ricco di quello della Regina Elisabetta d’Inghilterra? Lo scopriremo durante questo emozionante tour che si concentrerà nella zona del Duomo di Napoli. Visiteremo la Cappella del tesoro, quella di Santa Restituta e vedremo opere di street art dedicate al santo.



Alla fine della visita i partecipanti potranno gustare un golosissimo omaggio offerto dagli organizzatori.



Tutti i dettagli:

Quando e Dove: 14 dicembre 2019 - ore 10:30 al Duomo di Napoli

Durata: 1.30 h circa

Costo: essendo il nostro primo tour guidato, il prezzo lo decide il pubblico in base al gradimento!

Info e prenotazioni: 388 441 8739; artemiss.tour.napoli@gmail.com o mandaci un messaggio su facebook www.facebook.com/artemiss.tour.napoli