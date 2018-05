La Grande Opera a Ischia: I Tre Tenori, Arie d'Opera, Napoli e Canzoni

A partire dal 14 maggio ogni lunedì si terranno al Palazzo Reale di Ischia, via Iasolino 1 i concerti organizzati dalla società di eventi Opera e Lirica Srls.

Ispirato al celebre concerto dei Tre tenori L. Pavarotti, P. Domingo e J. Carreras, l'imperdibile spettacolo di Opera e Lirica presenta le più famose arie d’opera e le più belle canzoni napoletane e italiane eseguite dai tenori Marco Ferrante, Francesco Fortes e Stefano Sorrentino.

La serata, per chi lo desidera, avrà inizio già alle h. 20.00 con un welcome drink nella splendida terrazza del Palazzo Reale con vista sul Porto di Ischia.



Lo spettacolo vedrà l’accompagnamento di un trio prestigioso, condotto da Ivan Antonio al pianoforte, già direttore dell’Orchestra Sinfonica Claudio Abbado di Salerno. Al violino e al violoncello, due giovani talenti: Andrea Montella e Norma Ciervo. La serata sarà ricca di emozioni intense ma anche di momenti divertenti, non mancherà occasione di commuoversi sulle note delle arie d’opera, così come di sorridere e sognare sulle melodie delle meravigliose canzoni napoletane.



Welcome Drink h. 20:00

Inizio Concerto h. 21:00

Durata 1 ora e 30 minuti

Info e booking www.opera-lirica.com 3470500108

Ogni lunedì di maggio, giugno, luglio, settembre e ottobre

Prezzo minimo euro 30 incluso il welcome drink