Opening #spazioFOTOcopia XII a tema WOMAN

L'8 marzo alle 19:00, contemporaneamente all'opening di Who Knows what's going on in the ladies parlour: Chapter two, inaugurerà a Magazzini Fotografici la mostra della nuova edizione di #spazioFOTOcopia.



Il format, giunto alla sua dodicesima edizione, è dedicato ai giovani talenti della fotografia e attraverso mostre collettive allestite utilizzando esclusivamente materiale alternativo, riduce al minimo i compromessi e dà il massimo spazio alla creatività ed alle idee.



Il tema scelto per questa edizione è per il secondo anno consecutivo WOMAN, in occasione del mese dedicato alle donne.

Durante la serata sarà presentata anche l'ottava edizione della zine di Magazzini Fotografici #M che racchiude le foto più belle tra quelle selezionate.



Ed inoltre, in collaborazione con l'iniziativa GENA - Gender Equality NApoli, ospite della serata sarà Miz Kiara con una speciale MUSIC SELECTION.

La partnership rientra in un grande evento in più tappe, dedicato alla donna, che si concluderà a Coroglio con il party celebrativo GENA #1 MYSS KETA.



Vi ricordiamo che Magazzini Fotografici è una APS Associazione di Promozione Sociale con obbligo legale di tesseramento.

Qui tutte le info: http://www.magazzinifotografici.it/campagnatesseramenti2019/