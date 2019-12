Opening della mostra Indigenus

Mercoledì 11 Dicembre alle ore 18:00 i Private Banker Fideuram Vomero ospitano l’opening della personale di Gianni Biccari Indigenus, a cura di Franco Riccardo.

Del vastissimo archivio del fotografo napoletano, fatto di personaggi dello spettacolo, della cultura, della letteratura e del cinema, la mostra raccoglie circa quaranta immagini realizzate tra il 1994 ed oggi.

Ritratti, scene e gruppi ripresi in ambienti naturali e differenti in una sorta di relazione permanente tra rappresentazione e realtà.

In mostra i principali protagonisti della scena artistica napoletana e non, cittadini illustri e uomini comuni che con Biccari si fanno portavoce del passato e del presente della creatività partenopea.

Gli scatti, in bianco e nero e a colori, raccontano della ricerca visiva di Biccari degli ultimi venticinque anni. I lavori Napoli (2016) e Parigi (2014), i ritratti di Paone (2016) e Albertazzi (2000), la serie dedicata ai pescatori del porto di Pozzuoli (2012) svelano la passione del fotografo per l’individuo, l’indigenus contemporaneo.

Con questa personale, allestita fino al 12 Febbraio negli spazi Fideuram del Vomero, Biccari restituisce un’umanità vera, visibile, attraverso i volti e le espressioni di quanti si sono lasciati sedurre dal suo occhio fotografico ed hanno prestato la propria immagine per la mostra.



BIO

Gianni Biccari nasce a Napoli e attualmente vive a Pozzuoli.

Specializzato in ripresa teatrale, ha collaborato con le maggiori compagnie cittadine e il suo obiettivo ha immortalato i maggiori protagonisti della scena partenopea e nazionale. Ha seguito per oltre un decennio le maggiori produzioni di

Teatro di Figura - marionette, burattini, ombre - tanto da essere considerato uno dei fotografi del settore più apprezzati a livello nazionale. Ha documentato per anni i maggiori festival del panorama nazionale tra cui Burattini nel Verde di Castellammare di Stabia, La luce Azzurra di Catania, Nuove Mani di Amalfi, Festival Internazionale delle Figure Animate di Perugia, Festival Internazionale delle Valli del Natisone di Cividale del Friuli, La Scuola di Pulcinella di Napoli.

La sua ricerca si estende anche al ritratto, alla documentazione di eventi e all’illustrazione editoriale.

Molto attivo anche sul fronte espositivo con diverse esposizioni personali e collettive. Sue immagini sono presenti in diverse collezioni italiane e straniere.



Info

Titolo: Indigenus

Artista: Gianni Biccari

Curatore: Franco Riccardo

Opening: Mercoledì 11 Dicembre 2019 | H. 18:00

Date: 12 Dicembre 2019 | 12 Febbraio 2020

Sede: Uffici Private Banker Fideuram Vomero | Via Enrico Alvino, 53 Napoli

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:45 e dalle 14:45 alle 17:45

pressfrancoriccardoartivisive@gmail.com | mob. +39 3496137937

www.facebook.com/complicitaeconflitti

INGRESSO LIBERO