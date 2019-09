Open Week al MAV: visite e laboratori gratuiti per tutte le scuole

Dal 9 al 16 ottobre, è la settimana Open del MAV di Ercolano, con visite e laboratori gratuiti per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una iniziativa con l’obiettivo di lanciare le nuove proposte didattiche del Museo per l’anno scolastico 2019-2020. Una settimana che consentirà di accorciare le distanze tra il museo, il patrimonio culturale e i cittadini grandi e piccoli.

Nell'ambito dell'Open Week, inoltre, venerdì 11 ottobre il Museo Archeologico Virtuale apre le sue porte ad insegnanti e dirigenti scolastici con un Open Day dedicato.

Alle ore 17.00 i docenti saranno accolti, nelle sale museali, dal personale della didattica del Museo, per scoprire la ricca offerta formativa dell’anno scolastico 2019/2020. Sarà un momento utilissimo per conoscere le persone, la struttura e le attività, per concordare collaborazioni e avere risposte dirette a richieste, curiosità o esigenze particolari per l’anno che sta per cominciare.

La serata sarà conclusa con il finissage della mostra “Vesuvio in the Box” di Gennaro Regina con una live performance dell’artista contemporaneo che produrrà in diretta un’opera dedicata al Vesuvio.

Tutti gli insegnanti che vogliono prendere parte all’Open Day devono confermare la propria partecipazione a: prenotazioni@museomav.it (indicando nome e un recapito telefonico). Ingresso gratuito per i docenti ed un loro accompagnatore.

il programma completo:

9 OTTOBRE

Nella prima giornata sarà proposto ai bambini un percorso plurisensoriale alla scoperta degli elementi più incantevoli del linguaggio visivo, il colore e le sue emozioni, per arrivare all’alfabetizzazione iconica utilizzando anche la tecnica del cambio posto proposta dallo scrittore Hervé Tullet.

10 OTTOBRE

Il 10 ottobre rendiamo omaggio allo scrittore e illustratore Leo Lionni, in occasione dei 60 anni dall’uscita di Piccolo Blu e Piccolo Giallo e a 20 anni della sua morte. La mattina sarà completamente dedicata ai più piccoli con un laboratorio collettivo nel cui dipingeremo un mare immenso e lo popoleremo di pesci amici. Nel pomeriggio, un incontro di formazione speciale per bibliotecari, insegnanti e genitori, sulla figura di Leo Lionni nella storia della letteratura dell’infanzia, con l’intervento di Francesca Archinto (editrice di Babalibri).

13 OTTOBRE

In occasione della Giornata delle Famiglie al Museo (FAMU), i bambini saranno coinvolti in due laboratori creativi ispirati a Bruno Munari. Partendo dai libri scritti dall’autore ognuno, guidato dalla propria curiosità, potrà avvicinarsi al mondo attraverso prove e sperimentazioni. Bambini e genitori, interagendo con colori, texture e formati originali, realizzeranno delle vere e proprie sculture.

16 OTTOBRE

Per concludere l’Open Week, in occasione della Settimana Europea della Programmazione, che si terrà in tutta Europa dal 5 al 20 ottobre 2019, ci concentreremo sull’attività di Coding unplugged, ovvero senza l’utilizzo di strumenti informatici, per introdurre ai bambini ai concetti fondamentali dell’informatica: i numeri binari, la rappresentazione delle immagini, i pixel, la compressione dati, gli algoritmi, gli ordinamenti, le procedure. In collaborazione con OBITS.

Tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuito.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (fino a esaurimento posti)

Iscrizioni inviando una mail a prenotazioni@museomav.it (specificando nome, cognome, il laboratorio che se intende prenotare, il numero di partecipanti e un recapito telefonico)