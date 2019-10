Arriva Open House Napoli, il primo festival globale dell’architettura e del design che nel weekend del 26 e 27 ottobre aprirà gratuitamente al pubblico le porte della città.

Edifici storici e contemporanei, sedi istituzionali, uffici, spazi riqualificati, teatri, luoghi sacri, infrastrutture, residenze private, factory creative, cantieri attivi e tanto altro ancora: Napoli si svela ai visitatori accogliendoli con visite guidate gratuite dietro le quinte di decine di siti di straordinario interesse architettonico, spesso inaccessibili. Un’occasione unica per immergersi in un immenso patrimonio di storie, emozioni e visioni della città, da vivere in una forma nuova e partecipata, lasciandosi sorprendere a ogni passo come moderni esploratori urbani.

Il calendario con tutti gli appuntamenti è disponibile al sito www.openhousenapoli.org

Open House Napoli fa parte della rete internazionale Open House Worldwide ed è organizzato dall’Associazione Culturale Openness, un gruppo di architetti, comunicatori, esperti di sviluppo sostenibile, operatori culturali, sociologi e creativi che mettono insieme le loro esperienze e competenze per costituire sul territorio urbano uno spazio aggregante, attivo tutto l’anno, di conoscenza, dialogo, progettualità.