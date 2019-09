Open day della ricerca, Enea apre le porte del Centro di Portici

Cinque Centri ricerche ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - apriranno le porte al grande pubblico venerdì 27 settembre per il 3° Open day nell’ambito della settimana europea della ricerca.

I Centri di Casaccia e Frascati (alle porte di Roma), Brindisi, Portici (Napoli) e Trisaia (Matera) accoglieranno i visitatori dalle 14.00 alle 23.30 con un’offerta variegata di percorsi e attività per adulti e bambini prenotabili sul sito https://www.opendaydellaricerca.enea.it/.

Nel Centro di Portici si passerà dall’area espositiva per i 150 anni della tavola periodica al tour sul solare termodinamico dedicato a Leonardo da Vinci, in occasione dei 500 anni dalla sua morte e in omaggio al suo periodo romano quando studiò gli specchi ustori per riscaldare l'acqua. Altri percorsi sono dedicati ai 50 anni dall’allunaggio e alle soluzioni tecnologiche e alle buone pratiche comportamentali per utilizzare in modo efficiente l'energia in casa.Inoltre, sarà possibile parlare in diretta con i ricercatori che stanno trascorrendo nove mesi in totale isolamento nella stazione italo-francese di Concordia, a oltre 3mila metri d’altezza all’interno del continente antartico.