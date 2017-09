Open Day a Palazzo Venezia Napoli

Martedì 26 ore 18,00 OPEN DAY: I CORSI DI PALAZZO VENEZIA NAPOLI



Anche quest’anno L’associazione culturale Palazzo Venezia Napoli si fregia della collaborazione di maestri esperti in diverse discipline per offrire un’offerta formativa ampia e variegata.

Da Settembre infatti ripartirà la stagione dei corsi targati Pave.

Come di consueto avranno luogo



i corsi dell’Accademia musicale europea, fiore all’occhiello della scena formativa musicale napoletana. Le discipline attive sono:

• Pianoforte,

• Chitarra,

• Violino,

• Mandolino,

• Ritmica

Per gli iscritti: Inserimento in rassegne Musicali, Progetto discografico, Alta Formazione con concertisti di chiara fama, preparazione ad esami di ammissione in Conservatori e Licei Musicali.

Direzione Artistica M° Luciano Ruotolo

Lezione Conoscitiva gratuita - Costo Mensile € 100 - Iscrizione € 10 - Lezione settimanale singola.



Quest’anno si ripeterà un altro grande successo: le lezioni di “napoletanità” a cura dell’associazione di promozione sociale "I LAZZARI"

(già Lazzari e Briganti-la banda del Principe), cominceranno il loro terzo anno

d'impegno nell'attività di promozione e salvaguardia della napoletanità con i

corsi gratuiti di lingua napulitana.



I corsi, tenuti da Davide Brandi, presidente dell'associazione, si terranno

tutti i lunedì dalle ore 18,00 e si articoleranno in 10 lezioni.



Riprenderà anche il consueto corso di Tecniche pittoriche tenuto dal presidente del Club Per l’Unesco Napoli, il Maestro Fortunato Danise.

Il corso si articolerà in 10 /11 incontri durante i quali verranno svelati tutti i segreti della realizzazione di dipinti a partire dal disegno fino alla miscela dei colori.

Il costo del corso completo è di 190 € e alla conclusione si avrà la possibilità di esporre le proprie realizzazioni presso le sale espositive di Palazzo Venezia.



Per tutti gli appassionati della scultura e della materia avrà il via il corso di Cartapesta con il M° Pasquale Manzo, artista pluripremiato e affermatissimo nello scenario artistico napoletano.

Il corso consta di 10 lezioni ed il costo è di 20 € ad incontro.



Il Maestro Enzo Stendardo condurrà il nuovo corso di Danze popolari, pizzica, tammurriata, tarantelle.

Il corso avrà luogo una volta a settimana, il lunedì dalle ore 19,30, ed il costo mensile è di 40 €.



Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la dolcezza del corso di cioccolateria “Incontri al cioccolato!” Saranno svelate le tecniche della produzione casalinga di cioccolatini ripieni.

Il corso sarà tenuto dall’Arch. Pasquale Pisacane, cioccolatiere per passione.



L’appuntamento per conoscere di persona tutti i docenti ed avere un colloquio conoscitivo è fissato per martedì 26 Settembre alle ore 18,00 presso Palazzo Venezia Napoli, via Benedetto Croce n. 19. Gli ospiti potranno approfittarne per visitare lo splendido giardino pensile e la Casina pompeiana.

L’ingresso è libero, per info 0815528739.