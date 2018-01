Open Day all’istituto superiore “Ernesto Cesaro-Vesevus” di Torre Annunziata

Per sostenere i ragazzi, le famiglie ed il territorio nella scelta della scuola superiore, l'Istituto Superiore “Ernesto Cesaro-Vesevus” di Torre Annunziata ha organizzato delle giornate di Open Day con apertura della scuola e visita nei giorni di sabato 20 gennaio e sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.



È infatti possibile inviare l'iscrizione al prossimo anno scolastico tramite procedura online sul sito del Ministero dell'Istruzione, a partire dal 16 gennaio.



«Per le famiglie e gli studenti di scuola media la scelta della scuola superiore non è semplice – spiega la dirigente scolastica Rita Iervolino - ma rappresenta un momento cruciale nella vita dei giovani studenti e una decisione che influisce pesantemente sul loro futuro e sulle scelte che seguiranno».



L'Istituto "Cesaro" di via Alessandro Volta di Torre Annunziata aprirà le sue porte agli studenti delle scuole medie, alle famiglie ed ai cittadini, che potranno visitare i suoi spazi, aule, laboratori, attrezzature sportive ed aule specializzate.



Il “Cesaro-Vesevus” è dotato di un'ampia sala per le conferenze attrezzata per la videoproiezione, una biblioteca, moderne strutture per lo sport, numerosi laboratori ed aule speciali.

Per favorire l'approfondimento delle diverse materie, l'insegnamento deve avvalersi di strumenti e spazi adeguati, per questo mottivo la struttura del “Cesaro-Vesevus” è dotata di laboratori come quello di informatica e matematica, il laboratorio di topografia, il laboratorio di fisica e chimica, il laboratorio linguistico e il laboratorio di tecniche artistiche.



Inoltre dispone di una sala di incisione musicale e di un teatro con palcoscenico dotato di pannelli scenografici e impianto audio. L'attenzione alla formazione ad ampio raggio degli studenti è una caratteristica sulla quale la scuola basa molta della sua forza fin dai decenni passati, formando i migliori professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, avvocati, ragionieri, economisti, commercialisti.



Alle aule speciali già menzionate si aggiungerà quest'anno la nuova Sala degli Specchi dedicata alla danza classica e moderna, alla ginnastica aerobica, alla psicomotricità e al corpo libero,. La Sala sarà aperta all'intero territorio, ad enti terzi come associazioni, altre istituzioni scolastiche, organismi ed enti locali.



La scuola non dimentica lo sport e propone palestre coperte, campi di calcio, di basket e di pallavolo.



La vivibilità degli spazi in cui si studia e si passano molte ore della giornata riveste una importanza peculiare: tutte le aule del “Cesaro” sono ampie e luminose, molte affacciano sul mare, e sono tutte dotate di lavagna interattiva multimediale LIM.



In occasione degli Open Day dei giorni 20 e 27 gennaio verrà inoltre presentato il quadro dell'Offerta Formativa da offrire agli studenti.



L'Istituto “Cesaro-Vesevus” è liceo delle scienze umane (opzione economico-sociale), istituto professionale (odontotecnico, agrario) ed istituto tecnico, con diplomi finiti che permettono l'inserimento veloce nel mercato del lavoro nei settori delle costruzioni (CAT geometra), dell'economia, gestione aziendale e marketing, del turismo (AFM ragioneria), chimico-biotecnologico. Verranno attivati corsi IFTS, qualifiche professionali, percorsi formativi nelle filiere produttive dell'agroalimentare, mare, ICT, turismo e cultura. Previsto l'insegnamento di tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo, con progettualità aggiuntive in lingua tedesca. Sono attivi inoltre i corsi serali per adulti e studenti lavoratori CPIA (ex SIRIO).



Il “Cesaro-Vesevus” è un istituto superiore attivo sul territorio da decenni, una realtà storica e dinamica che ha formato più di 18mila studenti di Torre Annunziata, Boscoreale e di molti altri Comuni limitrofi.



«Occhio dunque ai due appuntamenti – conclude la dirigente Rita Iervolino - Sarà un momento di convivialità e di scambio di buone informazioni».