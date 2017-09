Cultura e formazione con l'Open Day della Global Eventi

Avrà luogo venerdì 22 settembre alle ore 18:00 presso il teatro dell'I.C. "Volino - Croce - Arcoleo" in vicoletto A. De Gasperis n. 8 Napoli (zona via Foria)

l' "OPEN DAY" per la presentazione dei corsi e delle attività organizzate dall'Associazione Culturale - Global Eventi - .



Tra i corsi proposti vi sono quelli di informatica, web master, ballo, fotografia, chitarra e cucina.



Tra le attività e i servizi offerti, invece, troviamo baby entertainment, organizzazione di feste a tema ed eventi 'speciali'.



I corsi e le attività sono rivolti ai bambini, ai ragazzi e agli adulti.



Un'anno, dunque, ricco di cultura e formazione quello della Global Eventi.



Per partecipare all'"Open day" è possibile contattare il numero di cellulare

371 1398552 oppure inviare un messaggio alla fan page facebook.com/globaleventinapoli.