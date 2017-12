Open Class, laboratorio di Commedia dell'Arte

Martedì 9 e giovedì 11 gennaio 2018 dalle 19.00 alle 22.00, nella sala di AvaNposto Numero Zero a Napoli, sarà possibile prendere parte all'open class di presentazione del laboratorio annuale di Commedia dell'Arte "Gli abitanti di Sfessania" condotto da Luca Gatta. Due giorni di laboratorio aperto per avere un primo approccio al metodo transculturale applicato dal maestro e conoscere in dettaglio il piano di lavoro.



La partecipazione all'open class è gratuita, previa prenotazione.



Per adesioni inviare una mail a formazione@enkaipan.com



PRESENTAZIONE DEL CORSO



L’Associazione Aisthesis, in collaborazione con la Coop En Kai Pan e AvaNposto Numero Zero, propone per l’annualità 2018 otto studi sulla Commedia dell’Arte e sugli otto archetipi che sono alla base dei ruoli e delle maschere principali.



Durante il corso saranno ricostruite posture, movimenti e partiture che compongono il bios dei tipi fissi della Commedia.

Partendo da un training di base i cui elementi costitutivi sono: lo studio sul neutro, la scomposizione, i colpi di maschera, le onde (estroversa, introversa), le scale, gli elementi di Hata Yoga, si arriverà a un training specifico per ogni personaggio indirizzato a incarnare e far “risuonare” l’archetipo. Il corso sarà storico e antropologico insieme: si partirà dalle prime maschere che sono comparse sulla scena italiana per arrivare a personaggi più recenti ma anche più complessi.



Programma dettagliato: https://goo.gl/7gYqZv



OBIETTIVI

Il corso costituisce un percorso di conoscenza di un’arte antica e delle possibilità espressive del proprio corpo e della propria voce. Lo studio sugli archetipi della Commedia dell’Arte, ci spinge a forzare i nostri limiti espressivi amplificando il processo creativo attraverso un raffinamento dei nostri sensi.



FREQUENZA

Il corso si terrà tutti i martedì e i giovedì dalle 19.00 alle 22.00, a partire dal 16 gennaio 2018 presso Avanposto Numero Zero (Via Sedile di Porto, 55), fino a maggio 2018. A fine corso è prevista una messinscena-saggio aperta al pubblico.



Il corso è rivolto ad attori professionisti, allievi attori di scuole di teatro e attori amatoriali interessati ad affrontare un viaggio alla scoperta della nostra antica tradizionale teatrale e a lavorare con il corpo.



"Gli abitanti di Sfessania"



Laboratorio di Commedia dell'Arte

condotto da Luca Gatta



Open Class

martedì 9 e giovedì 11 gennaio 2018

h.19.00-22.00



presso AvaNposto Numero Zero, Via Sedile di Porto 55, Napoli



Info e adesioni

mail: formazione@enkaipan.com

tel: +39 339 62 35 295



LUCA GATTA

Luca Gatta è attore, regista e formatore.

Dopo la laurea, studia con l’Odin Teatret e Claudia Contin Arlecchino. Nel 2006 fonda la Baal Teatro sas con cui produce i suoi primi spettacoli e dirige Hara Fest, festival di teatro transculturale, grazie al quale approfondisce la sua ricerca, studiando con la Zhengzhou Opera di Henan, Monique Arnaud e I Made Djimat. Dirige il laboratorio LICOS, nel quale forma i suoi attori, e ha tenuto seminari di Commedia dell’Arte al Fitag di Girona, presso l’Unione Teatrale della Federazione Russa e il Festival di Teatro di Oujda in Marocco. Dal 2014 è direttore artistico a Napoli del Festival internazionale di Commedia dell’Arte "I viaggi di Capitan Matamoros".