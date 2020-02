Napoli capitale dei videogiochi con Only the Best III

Tutto pronto al Ramada Hotel, dove sabato 29 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2020 si terrà Only the Best III, torneo attesissimo per appassionati e campioni dei 4 videogiochi di categoria picchiaduro fra i più in voga al mondo: Tekken 7, il Super Smash Bros, Dragonball FighterZ e Mortal Kombat 11.

L’evento è organizzato dai napoletani Fabrizio Tavassi e Simone Balbi. Fabrizio, nome di battaglia “Bode”, è un famoso videogamer e autore del libro di successo “Il mio nome è Bode”, originale viaggio nel mondo dei videogiochi (Iuppiter Edizioni).

Tavassi oltre a essere un giocatore professionista - vanta il più alto numero di podi nei tornei di Tekken in Italia - è un affermato organizzatore di competizioni di videogiochi da oltre vent’anni.

Simone “Magistrix” Balbi, informatico e sviluppatore di videogiochi per professione, ha sempre avuto il tarlo per i picchiaduro. Da oltre dieci anni si occupa anche dell’organizzazione di eventi e tornei videoludici internazionali come l’Only the best, di cui è co-organizzatore.

La manifestazione videoludica Only the Best III è patrocinata dal Comune di Napoli, dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), riconosciuta dal CONI come Federazione Sportiva Nazionale, ed è sponsorizzata dal Local Host E-Sports Bar di Casoria, Trust e Zowie.

Dell’evento già si parla molto da mesi grazie al tam tam sui social e si prevedono scontri epici tra i giocatori più forti del circuito mondiale. I partecipanti previsti saranno oltre 200 tra cui il campione del mondo Arslan Ash sponsorizzato da Redbull, e SuperAkuma dalla Francia, due finalisti del Tekken World Tour che impreziosiscono la gara già piena di partecipanti di alto livello.