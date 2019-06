OneMorePack 2019 al Monastero di Santa Chiara

Napoli capitale del packaging design: il prossimo 13 giugno il capoluogo campano ospiterà la sesta edizione dell’evento OneMorePack, a conclusione del concorso nazionale per professionisti e studenti promosso da Grafica Metelliana. La serata, in programma al Monastero di Santa Chiara a partire dalle 18.30, richiamerà designer e stakeholder da tutta Italia per conoscere i vincitori del sempre più ambito premio OneMorePack.



Guest speaker della serata Annamaria Testa, copywriter e consulente della comunicazione. Alla conduzione quest’anno la voce di Radio Kiss Kiss Pippo Pelo.



OneMorePack 2019 si avvale del patrocinio di Aiap, Assografici, Confindustria Campania, ADCI, UNA e della partnership dei principali operatori del settore: Heidelberg, Bobst, Zund,Fontana Grafica, Fedrigoni, Hp, Luxoro, Adiscart, Oneprint ׀ Partner tecnico: Sabadì ׀ Media Partner: Metro, Inside Marketing, Italia Grafica, Print