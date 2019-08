Onde di Moda a Monte di Procida

Mercoledì 11 settembre, nello scenario del porticciolo di Monte di Procida, andrà in scena la kermesse Onde di Moda, condotta dal volto TV Cinzia Profita e ideata dal press agent Ugo Autuori.

Tante le modelle che calcheranno il Red carpet dell'evento che vuole porre in risalto creazioni di Alta Moda realizzate da stilisti che aderiranno, come ha fatto l'Accademia di Make up Dei Mar.

La serata proseguirà con una cena e un party in riva al mare, curata dagli Chef Paolo Guitto e Antonio Del sole.

Attesa anche la partecipazione di Justine Mattera. alla quale sarà consegnato il premio Onde di Moda 2019 .