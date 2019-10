Omaggio a Capodimonte, una serata per celebrare i 200 anni dell’Osservatorio Astronomico

Il 18 ottobre, INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e U.S. Naval Forces Europe Band presentano una serata per celebrare i 200 anni dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, ovvero il bicentenario dalla prima osservazione astronomica compiuta nel nuovo osservatorio di Napoli a Capodimonte e i 20 anni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, il principale ente di ricerca italiano per lo studio dell’Universo.

PROGRAMMA DELLA SERATA:

- Conversazione scientifica di Marcella Marconi, direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, dal titolo: Dalle Luci della Via Lattea ai Confini dell’Universo.

- Concerto Jazz della U.S. Naval Forces Europe Big Band, una ensemble di 21 elementi eseguirà musiche dei maggiori esponenti del Jazz americano da Duke Ellington a Count Basie e George Gershwin.

- Osservazioni ai telescopi del cielo di Napoli con la guida degli astronomi di Capodimonte e dell’Unione Astrofili Napoletani.

Iniziativa a cura di INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte e US Naval Forces Europe Band. In partnership con U.S. 6th Fleet e Allied Joint Force Command Naples. Con il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli e INAF20

Ingresso libero.