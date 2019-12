"Oltre il Pilates", Book Aperitive Party

Emozioni, pilates, vita quotidiana, benessere psicofisico: di questo e molto altro si occupa la giovane imprenditrice Erika La Barbera, personal trainer e counselor.

Il 16 dicembre 2019, ore 18, all'hotel Nuvó la scrittrice presenterà la sua opera, "Oltre il pilates". Un libro che intreccia racconti di vita quotidiana con esercizi di pilates.

Erika insieme alle sue dolci allieve ha scritto dei momenti belli e duri che la vita ci offre accompagnati da meravigliosi disegni opera della sua mamma pittrice Gabriella Caputo, creatrice anche della copertina.

Due volti di donna, due punti di vista, la giovinezza e la maturità.

Gli esercizi sono descritti in maniera dettagliata dalla scrittrice così il lettore potrà godere delle emozioni del racconto e allenarsi in tutta autonomia.

Il party sarà un evento speciale durante il quale verrà presentata la sua opera accompagnata da giornalisti, personalità del mondo medico ospedaliero e del mondo istituzionale.

Ma l'evento, esclusivo, sarà anche un momento di impegno nel sociale. Una parte dei fondi verrà investita per continuare il suo progetto per le donne. Incontri con psicoterapeute dedicati alle donne in difficoltà.

E allora "Oltre il pilates", questo il meraviglioso titolo dell'opera, sarà il regalo perfetto da mettere sotto l'albero.

A breve sarà possibile acquistarlo online.