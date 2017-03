"Portatori di Pace": scuola di formazione OFS e Gi.Fra

L'istituto dei salesiani di via don Bosco a Napoli ospiterà quest'anno la scuola di formazione OFS - GIFRA, che si terrà domenica 26 marzo. Un appuntamento fisso per i francescani secolari e i giovani francescani della nostra regione, che questa volta avrà come tema il riscoprirsi "portatori di pace". Partendo dal messaggio di Papa Francesco per la cinquantesima giornata mondiale della pace e coadiuvati dal Vescovo di Benevento Monsignor Felice Acrocca e lo psicologo Dott. Giovanni tagliaferri , i partecipanti proveranno a farsi costruttori e portatori di pace partendo principalmente da sé stessi e da ciò che si sono impegnati a vivere quotidianamente. Inoltre, si faranno guidare dalle parole di San Francesco d'Assisi "La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori".