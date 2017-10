Obesity Day, convegno con esperti all'A-Store Srls di Port’Alba

La Dieta Mediterranea, riconosciuta nel 2010 dall’UNESCO bene protetto nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità, sarà al centro dell’incontro in programma martedì 10 ottobre 2017 dalle ore 16 alle ore 19 presso la cartolibreria A-Store Srls di Via Port’Alba. Nella sala provvista di vetrina che affaccia lungo la strada dell’antica porta della città partenopea, infatti, specialisti, giornalisti e tecnici incontreranno i presenti e si confronteranno in un convegno che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’Assessore all’Istruzione Annamaria Palmieri. “Sarà una giornata – spiegano i cugini Amodio di A-Store Srls – davvero importante per poter sensibilizzare e informare poiché l’obesità grave riduce le aspettative di vita di quasi quindici anni e secondo gli ultimi dati proprio la Campania è la regione con la percentuale più alta di obesi”.

Il convegno fa parte dell’iniziative promosse per l’Obesity Day, una giornata di informazione e sensibilizzazione che verrà celebrata in contemporanea in varie piazze italiane e nelle scuole. Sarà Piazza Dante l’area interessata all’evento giunto alla diciassettesima edizione, promosso dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica – ADI. Dalle ore 10 alle ore 17 in piazza si potrà partecipare alla ‘giornata del paziente’, durante la quale medici, biologi, dietisti e psicologi saranno a disposizione gratuitamente per colloqui di informazione e consulenza, garantendo anche valutazioni del grado di sovrappeso e individuando i percorsi terapeutici nutrizionali più appropriati alla persona.

Saranno presenti all’evento tanti esperti, per citarne alcuni: le Biologhe Nutrizioniste Patrizia Cusano e Cristiana Di Giacomo e Patrizia Zuliani, il Presidente Emerito International Council on Monuments and Sites, Maurizio Di Stefano, il Dirigente Scolastico 36° Circolo Luigi Vanvitelli Napoli Ida Francioni, il Direttore Corso di Perfezionamento in Igiene Alimentare, Nutrizione e Benessere dell’Università Federico II di Napoli Maria Pia Mollica, il Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Marcellino Monda e l’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.