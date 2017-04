'O nnapulitano: corso gratuito di lingua napoletana

A seguito del crescente interesse e del notevole riscontro registrato nei precedenti eventi a Napoli città ed anche in provincia e nella province campane, i LAZZARI dell'Associazione culturale "Lazzari e Briganti-la banda del principe" ripartono con un altro interessante, coinvolgente e divertente corso di lingua napolitana.

'O NNAPULITANO corso gratuito - 10 lezioni da 1 ora (circa) cad. da lunedì 10 aprile 2017 - ore 18,00 Via B. Croce (Spaccanapoli) 19 - Palazzo Venezia - NAPOLI

L'unico "onere" sarà quello di consumare, tutti insieme, un aperitivo al termine della lezione per "ripagare" l'Associazione di PA.VE. (Palazzo Venezia) che ci ospita. Il corso sarà tenuto da Davide Brandi, fondatore di "Lazzari e Briganti-la banda del principe", per 10 lunedì di seguito ed al termine verrà rilasciato a tutti i partecipanti un simpatico attestato di "LAZZARA/O DOC" in una suggestiva cerimonia alla quale saranno invitate istituzioni e personaggi dello spettacolo. Davide Brandi (Tel.: 331 89 23 006)