Natale a teatro con 'O Miedeco de' Pazzi

Dal 25 dicembre, al Teatro Arca's di via Veterinaria andrà in scena la commedia brillante "'O Miedeco de' Pazzi". Il successo di Eduardo Scarpetta sarà riproposto in una versione rivisitata e moderna dal regista Marcello Raimondi. Da un numero ridotto di attori in scena a quello degli atti (2 al posto di 3), la rivisitazione che il regista offre è anche carica di una serie di contaminazioni che riportano a Eduardo e Viviani, senza dimenticare l'aggiunta (in apertura di secondo atto) di una poesia di Libero Bovio. Un "lavoro" entusiasmante che Raimondi e i suoi ragazzi proporranno al pubblico fino al 6 gennaio.

"'O Miedeco de' Pazzi", come detto, è una celebre commedia scritta in napoletano da Eduardo Scarpetta nel 1908. Di questa, ne è altrettanto celebre la versione cinematografica del 1954 di Mario Mattoli con il mitico Totò. La storia è quella di Felice Sciosciammocca, noto benestante di Roccasecca, che si reca a Napoli in cerca del nipote Ciccillo: svogliato studente di medicina, pieno di debiti. Proprio Ciccillo, messo alle strette dalla visita dello zio, cerca di approfittarne e studia uno stratagemma per ingannarlo. Il finale? Niente di scontato o già conosciuto. Il regista, infatti, giura che ci sarà una sorpresa tutta da scoprire.

Sul palco, oltre allo stesso Raimondi, saliranno: Guglielmo Borghese, Giuseppe Brandi, Peppe Carosella, Antonio Cilvelli, Maria Rosaria de Liquori, Liliana Izzo, Patrizia Masiello, Enza Palumbo e Enzo Santoro.