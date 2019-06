Nuovo osservatorio “Quotazioni Metroquadro 2019”: presentazione al Circolo Canottieri

Valori Immobiliari di Napoli e provincia è la pubblicazione che il Consiglio Direttivo della Fimaa Napoli la federazione di agenti immobiliari e mediatori del credito maggiormente rappresentativa a livello nazionale, presenterà giovedì 20 giugno alle ore 10 presso il circolo Canottieri (via Molosiglio, 1).

Interverranno, Santino Taverna Presidente Nazionale Federazione italiana mediatori agenti in affari, Pasquale Russo, direttore generale Confcommercio Campania, Massimo Vernetti, presidente Confcommercio Napoli.

Illustreranno l'iniziativa inoltre Alfredo Zagatti, presidente nazionale Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, Maria Caputo, presidente Unione giovani dottori commercialisti Napoli e il notaio Diomede Falconio.

Le conclusioni saranno fatte da Pietro Ciavola, editore Mediapass che ha realizzato la pubblicazione, e da Vincenzo De Falco, presidente FIMAA (Federazione italiana mediatori agenti in affari aderente a Confcommercio) Campania e consigliere nazionale. Modera il giornalista Angelo Cirasa.

“L’attività di 200 agenti immobiliari, trasversalmente individuati come rilevatori, coordinata dai consiglieri FIMAA Napoli, ha consentito di elaborare la pubblicazione di Quotazioni metroquadro 2019 contenente i valori immobiliari di Napoli e provincia. Uno strumento di alta valenza informativa, di facile consultazione, di potenziale supporto a tecnici periti, professionisti e privati. Da un sondaggio Nomisma appare evidente la necessità di far ricorso alla funzione dell’agente immobiliare. L’84% delle persone ne riconosce infatti appieno l’utilità, mentre l’87% del campione dichiara che in caso di future esigenze farà affidamento ad un agente immobiliare “. Lo ha dichiarato Vincenzo De Falco, presidente FIMAA Campania e Napoli.

Le compravendite nel 2018 in Campania sono aumentate complessivamente del 4,2% rispetto al 2017. Un segnale importante di come si stia dunque muovendo il mercato residenziale con la provincia di Napoli che rappresenta il 54% del totale delle transazioni della regione.

Va sottolineato che nel 2018 il capoluogo campano ha segnato però lievi diminuzioni relativamente ai valori degli immobili commerciali. In ogni caso in tempi di incertezza politico economica e di estrema volatilità dei mercati il tema investimenti diventa ancor più centrale. In questo scenario il mercato immobiliare presenta alcune soluzioni che possono risultare di interesse per gli investitori. Infine va sottolineato che per seguire le opportunità e le evoluzione del mercato immobiliare Quotazioni metroquadro Napoli e provincia rappresenta un punto di riferimento, un momento di valutazione di confronto che consente di comprendere l’indirizzo di mercato preso in esame nell’ultimo segmento temporale. Una collaborazione forte dunque tra gli editori Quotazioni metroquadro e la FIMAA a federazione italiana con il patrocinio di Confcommercio. "È una vicinanza sempre più forte e sinergica con un settore strategico per la crescita del tessuto economico della nostra regione e della nostra città“. Lo hanno dichiarato Pasquale Russo e Massimo Vernetti di Confcommercio.

La società X eventi & Communication è lieta di annunciare la continuazione della collaborazione con la Mediapass e con la Fimaa, che per il terzo anno consecutivo la vede coinvolta nell’organizzazione dell’evento.