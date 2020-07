“Nuovo Cinema Flegreo”: tappa a Monte di Procida per la rassegna cinematografica itinerante

Partedomani 17 luglio la rassegna cinematografica itinerante “Nuovo Cinema Flegreo” che si articolerà in una serie di proiezioni, incontri, dibattiti e socialità.

La rassegna è stata organizzata dal Kino Campi Flegrei, per le tappe di Monte di Procida in collaborazione con il Comune di Monte di Procida che ha anche fornito il patrocinio morale all’evento. A Monte di Procida si svolgerà in due luoghi simbolo della cultura e della cittadinanza attiva, recuperati negli ultimi anni e messi a disposizione di varie iniziative: il Serbatoio Creativo di Via Bellavista e i Giardini di Dedalo a Cappella in collaborazione con l’Associazione Cappella Futura.

Per poter accedereagli eventi sarà necessaria la prenotazione via Whatsapp inviando un messaggio al numero 345 944 4889, oppure via e-mail inviando un messaggio al seguente indirizzo kino.flegreo@gmail.com

Ecco il programma del mese di luglio 2020:

- 17 luglio 2020 ore 21, Serbatoio Creativo di Via Bellavista: The Zero Theorem di Terry Gilliam

- 24 luglio 2020 ore 21, Serbatoio Creativo di Via Bellavista: City of God di Fernando Meirelles e Katia Lun, ospite Alessandra Illiano, Specialista in studi giuridici internazionali e diritti umani

- 27 luglio 2020 ore 21, Giardini di Dedalo: Una festa esagerata di Vincenzo Salemme