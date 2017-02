Nuovi studi sulla Tabula de Amalpha: presentazione al Polo Umanistico CNR

Il 3 marzo 2017 ore 17.30 all' Istituto di studi sulle società del Mediterraneo - presso la Sala Convegni del Polo Umanistico Cnr di Via Cardinale G. Sanfelice in partnership con il Museo del Mare di Bagnoli e la storica Libreria Neapolis di Annamaria Cirillo sarà presentato il saggio "Nuovi studi sulla Tabula de Amalpha" dell'avvocato salernitano Alfonso Mignone.

Nel programma oltre ai Saluti del direttore SALVATORE CAPASSO sono previsti gli interventi delle docenti PAOLA AVALLONE, MARIA SIRAGO e RAFFAELLA SALVEMINI e sarà ovviamente presente l'Autore.

Tavole Amalfitane e imprese di navigazione nel medioevo saranno argomento del dibattito così come la loro influenza nella legislazione marittima del Regno di Napoli. La Tabula è tata infatti citata dal giurista napoletano Michele De Jorio come fonte del progetto del Codice Marittimo per il Regno di Napoli che fu commissionato da Ferdinando IV di Borbone nel 1781 ma non entrò mai in vigore.