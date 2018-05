Il Numero 23: mostra personale di Kristina Milakovic

Atmosfere plumbee, luci metalliche, un pulviscolo che mangia i contorni e delle forme ne restituisce solo l’anima. Sono i paesaggi liquidi di Kristina Milakovic in mostra da AM Studio Art Gallery di via Massimo Stanzione 10, a partire da venerdì 18 maggio ore 18.30, in un percorso espositivo a cura di Francesca Panico. Il numero 23 è il nome dell’evento aperto al pubblico fino al 5 giugno. 23 è una costante, un portafortuna nella vita di Kristina ed è il numero delle opere in acrilico, bitume e inchiostro su tela che delineano le forme evanescenti di paesaggi scolpiti nell’immaginario creativo dell’artista. Non ci sono vedute né scorci di realtà ma una sua personale rivisitazione in cui il principale attore è il cromatismo, esperito con velature sovrapposte e colature, di una materia pittorica quasi liquefatta.

Tra gli elementi compositivi spicca una linea grafica volta a definire una separazione quasi netta tra il sopra e il sotto, creando l’illusione di un riflesso che è piuttosto un rovescio, la restituzione di una nuova possibile prospettiva immaginaria.

L’artista

Kristina Milakovic nasce a Belgrado nel 1976 e si trasferisce in Italia nel ’96 per studiare all’Accademie di Belle Arti di Firenze e successivamente a Roma, alla Cattedra di Pittura di Nunzio Solendo. La sua pittura passa dal bianco e nero assoluto dei primi lavori a composizioni dove si insinuano i rossi e i gialli fino a giungere, nelle ultime opere, all’esplorazione degli azzurri e dei bruni bituminosi. Anche la forma si fa spazio lentamente e dall’astrattismo formale emergono dapprima architetture fluttuanti che lasciano poi il passo a un’intima trasposizione della natura. Tra le mostre recenti si segnalano: Empatia, mostra collettiva, Galleria Triphé, Roma (2018); La città evanescente, Galleria Artistica di Forlì (2018); The Secret Garden, collettiva alla RvB Arts di Roma (2017); Somewhere, bi-personale da Collezionando Gallery, Roma (2017). Negli ultimi anni Kristina fa registrare una presenza costante dei suoi lavori alle Fiere d’Arte di Genova, Lucca, Forlì e Tüyap a Istanbul.

La Galleria

Prosegue il calendario di eventi all’AM Studio Art Gallery, il nuovo spazio espositivo nel cuore del Vomero, con la direzione artistica di Antonio Minervini. Uno spazio creativo dalla doppia anima, che coniuga insieme l’attività espositiva con uno studio di comunicazione per professionisti e aziende. Il tutto con l’obiettivo di dare visibilità alle risorse del territorio, con un’apertura verso la contaminazione dei linguaggi, per creare un luogo multidisciplinare delle arti in dialogo.



AM Studio Art Gallery

Via Massimo Stanzione 10 - Napoli

Dal 18 maggio al 5 giugno

Orari e giorni: dal lunedì al venerdì, ore 16-20; il sabato ore 10-13

Info e contatti: Antonio Minervini minervini@studioaml.it - 392 0860931

Alessandro Minervini: a.minervini.work@gmail.com – 393 4714198