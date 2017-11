NOZZE QUI 2017, Wedding Week all'Auchan: spazio anche alla musica con Emiliana Cantone

Da venerdì 10 a domenica 19 novembre, negli orari di apertura del Centro, i visitatori potranno ammirare NOZZE QUI 2017, una vera e propria fiera degli sposi la cui offerta espositiva si unirà a svariate attività: i consigli del Wedding Planner su cake design, partecipazioni, segnaposto e tendenze 2018, i segreti del Flower Designer per un perfetto bouquet, le sfilate per adulti e bambini in abiti da cerimonia dei più prestigiosi atelier e le prove gratuite di acconciatura e make-up.

Ampio spazio anche alla musica, con lo spettacolo Jitano and friends venerdì 17 alle ore 18 ed Emiliana Cantone, che incontrerà i fan per minilive, foto e autografi sabato 11 novembre alle ore 18.

Classe 1988, la cantante napoletana incide il suo primo lavoro discografico a soli 12 anni e spopola ben presto in piazze, locali e feste duettando anche con altri artisti del panorama musicale come La Pina, Tony Colombo e molti altri. Un successo cresciuto sempre di più negli anni e che, oggi, la porta al Centro Commerciale Auchan Napoli a coronamento di un imperdibile weekend nel quale gli sposi in visita seguiranno eventi, parteciperanno a workshop formativi gratuiti e toccheranno con mano i prodotti esposti, trovando idee e soluzioni per vivere un matrimonio indimenticabile.