Notturno a Pietrarsa: spettacolo itinerante serale fra i padiglioni del Museo Ferroviario

A grande richiesta del pubblico, in un’occasione unica, torna “Notturno a Pietrarsa": spettacolo itinerante fra i Padiglioni del Museo di Pietrarsa, dalle origini ai giorni nostri.



Sabato 23 Febbraio, alle ore 20.00, KARMA avrà l'onore di tornare nel meraviglioso museo di ‪‎Pietrarsa‬‬‬‬‬ per lo spettacolo itinerante che sta riscuotendo un gran successo di pubblico dal 2016.



"Notturno a Pietrarsa", scritto e diretto da Antonio Ruocco, con le fonti storiografiche di Antonio Raia, è uno spettacolo unico nel suo genere.



Gli spettatori saranno accolti da una viaggiatrice dell’800, che farà da file rouge fra tutto ciò che vedrete durante lo spettacolo.

Sarà lei a raccontarvi la storia e le storie che anticiperanno le scene che vedrete: e così Re Ferdinando II vi racconterà della Napoli-Portici, rivivrete il drammatico eccidio di Pietrarsa con un corto teatrale fra le locomotive, conoscerete la storia di un mendicante ai tempi del dopoguerra, e tanto tanto altro.



Le parole del regista Antonio Ruocco: "Lo spettacolo ha come tema principale il viaggio. Viaggio inteso come viaggio nella storia, nei ricordi, nella memoria e nel museo. Da re Ferdinando II al drammatico e commovente eccidio di Pietrarsa, passando per la littorina.

Uno spettacolo itinerante che è un contenitore di memoria con momenti altamente drammatici, altri più divertenti, altri nostalgici.

Sono 3 anni che collaboriamo col Museo, e in questi tre anni abbiamo visto la crescita del Museo grazie al direttore Orvitti, che è aperto a queste iniziative. E' l'esempio lampante della parte sana dell'Italia che ama fare Cultura"



Antonio Raia, vicepresidente di Karma sostiene: "Per me che mi occupo delle fonti storiografiche è stata un'emozione ripercorrere la storia di questo posto. Un posto che nasce per volontà di Ferdinando II e che con l'unità d'Italia perde la sua identità originale.

Ma ne acquista poi un'altra...come una crisalide che cambia e diventa sempre più bella. Oggi questo museo è una perla di rara bellezza che accoglie tanti visitatori e ci permette di realizzare tanti progetti in collaborazione con la fondazione."



Sarete accompagnati da una viaggiatrice dell'800, visiterete i padiglioni storici rivivendo con gli attori Emiliana Bassolino, Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Diego Consiglio.

Le musiche popolari di Enzo Esposito e Mario Guarino

Attori e figuranti animeranno i padiglioni con questo spettacolo itinerante.



E lungo il percorso sarete catapultati in questo viaggio fantastico tra memoria e storia.

In collaborazione con la Fondazione FS e il Museo di Pietrarsa.

Testo e regia: Antonio Ruocco

Fonti storiografiche: Antonio Raia



Contributo di partecipazione Euro 15,00 (compreso biglietto d'ingresso al museo)



Parcheggio convenzionato a 30 mt dal museo



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INVIANDO UN SMS O WHATSAPP AL 3427329719