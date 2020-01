Le Notti delle Streghe: tour notturno alla scoperta della Napoli magica e stregata

L’associazione De Rebus Neapolis propone un percorso suggestivo e coinvolgente, il racconto di un antico sapere perduto.

E’ la storia di un legame fra donne guaritrici dai saperi sciamanici, di unguenti, di erbe curative, di pozioni e la stregoneria, ricca di incantesimi, magia nera, malocchio e patti malefici; guaritrici che da fate divennero amanti del diavolo. Si potranno ascoltare le storie di streghe vissute dentro le mura della città, luoghi dove hanno vissuto “Maria la Rossa” e “Alamanna”, luoghi di supplizi, Tribunali, Roghi e riti magici. Notti magiche da secoli che, dopo il solstizio d’estate sono le notti che contemplano il risveglio delle creature, dei prodigi, notti da vivere in una Napoli misteriosa, inconsueta, affascinante e con sorprese intense, inaspettate. Lasciatevi quindi travolgere dall’atmosfera magica ed inquietante di queste notti stregate… E come d’incanto, una volta entrati nel vortice… La magia vi rapirà. Concluderemo il nostro tour in un locale del centro antico proprio nel luogo dove nel III secolo a.c. con gli Egizi arrivò la Magia a Napoli, dove ascoltando musica e brindando sentiremo scorrere l’energia che racchiude centinaia di migliaia di anni di storia e di magico e stregato mistero.



DATE:

•FEBBRAIO:

Venerdì 7

Venerdì 1

•MARZO:

Venerdì 6

Venerdì 20

•APRILE:

Venerdì 3

Venerdì 17



•ORE: 21:00

Luogo d’incontro:

Piazza Dante Napoli (vicino monumento di Dante)

>Itinerario:

I. Notti stregate e magiche

II. La strega di port’Alba

III. Il gran rifiuto e la pozione dell’ immortalità

IV. Janare e Demoni

V. Malocchio e Fatture

VI. Lo scudo contro i malefìci

VII. Il convento delle eretiche

VIII. La caccia alle streghe

IX. Alamanna e il Diavolo

X.Musica incantesimi e Brindisi nella notte delle Streghe.



COSTI TOUR:

-Intero € 16

-Ridotto € 12 (7 - 11anni)

-Ridotto studenti € 13

(con libretto universitario)

-Prezzo a persona per Gruppo da 15 a 20 partecipanti € 12

-Prezzo a persona per Gruppo da 20 a più partecipanti € 10

Prenotazione veloce e sicura ONLINE:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/le-notti-delle-streghe



Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di occulto.

• 1 drink presso un locale del centro antico.



PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA PER CHI NON PRENOTA ONLINE AL SEGUENTE UNICO RECAPITO TELEFONICO:

Dalle ore 10.00 alle ore 20,00 :

3511258465

Potete inviare sms e messaggi whatsapp anche in altri orari e sarete ricontattati

-Whatsapp:3511258465

-Sms: 3511258465

-EMAIL: derebusneapolis@gmail.com

-Sito web:

https://napolihorrornew.wixsite.com/derebusneapolis/le-notti-delle-streghe

