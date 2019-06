Notti al Molo: street food, musica e spettacoli al Granatello

Schiuma Libera presenta la terza rassegna di Notti al Molo, una manifestazione enogastronomica che si pone l'obiettivo di finanziarie borse di studio - lavoro per ragazzi che alle spalle hanno storie difficili e delicate, entrati nel circuito penale, e che oggi hanno voglia di riscatto sociale e personale. Un progetto complesso e ambizioso che aspira a rappresentare un efficace lavoro per la legalità.

I ragazzi coinvolti in questi progetti riceveranno un premio da parte della Capitaneria di Porto e dal Comune di Portici.

L’impegno profuso dai ragazzi della comunità Dernier, nel territorio Porticese, ha avuto un grande impatto per il territorio e per i ragazzi, che per la prima volta sono stati protagonisti di un cambiamento tangibile e immediato. La pulizia della barriera di sovraflutto, insieme ai tanti altri lavori svolti dagli ospiti della comunità, sono stati fondamentali per dare un valido insegnamento all’educazione civica.



Dal 2016 ospiti dell'evento i più prestigiosi food trucker del territorio nazionale, per regale agli ospiti il piacere di gustare l'Italia saporita, in uno degli angoli più suggestivi di Napoli, il Granatello.

Una kermesse ricca di contenuti

Negli anni molti organismi si sono occupati di patrocinare l'evento, quali il Ministero della Giustizia, il Comune di Portici, il Comune di Ercolano e la Regione Campana.

Un chiaro sostegno da parte delle istituzioni nei confronti del disagio sociale giovanile.

Il programma

Venerdì 21 giugno

17:00 - 18:00 Performance di ballo a cura del Centro Studi Danza di Nunzia Accardo

18.00- 19:00 esibizione di judo- aikido e karate - Asd FUTOKAI

19:00- 20:00 Performance canora - cantanti emergenti

21:00- simone schettino

23:00 Dj set - dj Capozzo

Sabato 22 giugno

17:00 - 18:00 Performance di ballo a cura di Flashdance Academy

18.00- 19:00 performance canora di cantanti emergenti

20:00 Esibizione Live - Ale Ciccariello

21:00- Blues Brazzers

23:00 Dj set - dj Capozzo

Domenica 23 giugno

15:00 – 19.00 Capitaneria di Porto e Lega navale si presteranno per un’escursione panoramica alla scoperta di tesori di nascosti su grandi velieri; in concomitanza sarà possibile telecomandare dei considerevoli model vela. Un’esperienza di grande impatto e suggestione, che lascerà un’amabile ricordo in grandi e piccini.

(la prenotazione potrà essere effettuata online, oppure la domenica precedente all’evento in uno stand dedicato)

17:00 - 18:00 performance canora di cantanti emergenti

18:00- 19:00 Sfilata e presentazione della collezione Primavera/ Estate - a cura di Princess-

21:00 Capone&bungt bangt live concert

23:00 Dj set - dj Capozzo

Durante i tre giorni di manifestazione ci sarà una mostra fotografica a cura dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del liceo artistico F.S Nitti di Portici, la mostra è mirata a far conoscere i tesori della città attraverso i suoi luoghi simbolo, e la valorizzazione del territorio Porticese, una realtà unica che merita conoscenza e valorizzazione.